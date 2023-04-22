已婚男政戰官頻約女下屬 記過一次獲准興訟抗罰

海軍一名男性中尉政戰作戰官，頻約女下屬被記過一次，他興訟要求撤銷，一審以原處分未改變軍人身分，不得提告，二審認為應可救濟，日前發回更審。（資料照）

2023/04/22 20:22

〔記者吳政峰／台北報導〕海軍一名男性中尉政戰作戰官，2021年任職輔導長期間，藉職務之便過度關心女下屬，還頻約外出，造成女下屬產生心理壓力。海軍查證後認定屬實，依陸海空軍懲罰法等規定核予記過一次、考績評列乙上。作戰官不服，興訟要求撤銷，一審高雄高等行政法院以原處分未改變軍人身分，不得提告；但二審最高行政法院認為處分不是輕微的干預，應可救濟，日前廢棄發回更審。

這名作戰官已婚，任職中尉輔導長期間，藉職務之便，過度關心女部屬，並頻邀約對方外出，致女部屬產生心理壓力。

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海軍獲報後組成小組調查，認定情節屬實，作戰官的行為已觸犯陸海空軍懲罰法第15條第14款「其他違失行為違反已送立法院備查或國防部頒定之法令」、國軍軍風紀維護實施規定第31點第2款「未尊重性別互動分際情事」，2021年間決議發出懲罰令，核予記過一次。

所屬單位另召開2021年度中校、少校、尉級及士官階考績會議，決議作戰官2021年度考績等評列為乙上，報經國防部海軍司令部完成審查核定通過。作戰官不服記過及考績雙重處分，提起訴願遭駁，改向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

高雄高等行政法院指出，作戰官縱因原處分影響未來留營甄選資格，但既非立即產生強制退伍、不予留營而改變其軍人身分的結果，自然就不得逕對原處分提起行政訴訟，作戰官提告之訴不備訴訟要件，從程序上駁回。作戰官不服，提起抗告。

最高行政法院表示，海軍核予作戰官記過一次，屬品德類記過，依「國軍志願役軍官士官及志願士兵考績作業規定」第8點第9款「凡品德違失受記過一次以上處分或懲罰者，均不得以記功以上獎勵或事蹟存記相抵」，顯見該記過處分無法功過相抵。

最高行政法院說明，記過乙次將導致作戰官不符合「甄選服役規則」第3條第1項第5款所定「志願留營甄選條件」，進而可能改變其軍人身分，已屬影響作戰官權利的具體措施，且顯然不是輕微的干預，應准予作戰官針對原處分提起行政訴訟以為救濟，才能落實「有權利即有救濟」的憲法原則。

最高行政法院認為，一審程序駁回作戰官告訴的裁定有誤，故於日前廢棄原裁定，發回高雄高等行政法院更審。

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