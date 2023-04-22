為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    已婚男政戰官頻約女下屬 記過一次獲准興訟抗罰

    海軍一名男性中尉政戰作戰官，頻約女下屬被記過一次，他興訟要求撤銷，一審以原處分未改變軍人身分，不得提告，二審認為應可救濟，日前發回更審。（資料照）

    海軍一名男性中尉政戰作戰官，頻約女下屬被記過一次，他興訟要求撤銷，一審以原處分未改變軍人身分，不得提告，二審認為應可救濟，日前發回更審。（資料照）

    2023/04/22 20:22

    〔記者吳政峰／台北報導〕海軍一名男性中尉政戰作戰官，2021年任職輔導長期間，藉職務之便過度關心女下屬，還頻約外出，造成女下屬產生心理壓力。海軍查證後認定屬實，依陸海空軍懲罰法等規定核予記過一次、考績評列乙上。作戰官不服，興訟要求撤銷，一審高雄高等行政法院以原處分未改變軍人身分，不得提告；但二審最高行政法院認為處分不是輕微的干預，應可救濟，日前廢棄發回更審。

    這名作戰官已婚，任職中尉輔導長期間，藉職務之便，過度關心女部屬，並頻邀約對方外出，致女部屬產生心理壓力。

    海軍獲報後組成小組調查，認定情節屬實，作戰官的行為已觸犯陸海空軍懲罰法第15條第14款「其他違失行為違反已送立法院備查或國防部頒定之法令」、國軍軍風紀維護實施規定第31點第2款「未尊重性別互動分際情事」，2021年間決議發出懲罰令，核予記過一次。

    所屬單位另召開2021年度中校、少校、尉級及士官階考績會議，決議作戰官2021年度考績等評列為乙上，報經國防部海軍司令部完成審查核定通過。作戰官不服記過及考績雙重處分，提起訴願遭駁，改向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

    高雄高等行政法院指出，作戰官縱因原處分影響未來留營甄選資格，但既非立即產生強制退伍、不予留營而改變其軍人身分的結果，自然就不得逕對原處分提起行政訴訟，作戰官提告之訴不備訴訟要件，從程序上駁回。作戰官不服，提起抗告。

    最高行政法院表示，海軍核予作戰官記過一次，屬品德類記過，依「國軍志願役軍官士官及志願士兵考績作業規定」第8點第9款「凡品德違失受記過一次以上處分或懲罰者，均不得以記功以上獎勵或事蹟存記相抵」，顯見該記過處分無法功過相抵。

    最高行政法院說明，記過乙次將導致作戰官不符合「甄選服役規則」第3條第1項第5款所定「志願留營甄選條件」，進而可能改變其軍人身分，已屬影響作戰官權利的具體措施，且顯然不是輕微的干預，應准予作戰官針對原處分提起行政訴訟以為救濟，才能落實「有權利即有救濟」的憲法原則。

    最高行政法院認為，一審程序駁回作戰官告訴的裁定有誤，故於日前廢棄原裁定，發回高雄高等行政法院更審。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    職業軍人誘小女友口交、全裸再偷錄 惡行曝光慘了
    2023/04/07 12:37

    職業軍人誘小女友口交、全裸再偷錄 惡行曝光慘了
    601旅遭爆士官酒後亂倫性侵 航特部：「刑懲併行」核予適懲
    2023/03/20 19:06

    601旅遭爆士官酒後亂倫性侵 航特部：「刑懲併行」核予適懲

    通勤不怕塞車 寶山特區10分鐘進竹科
    士官撫摸女同袍私處 她隱忍1年退伍當天提告
    2023/03/10 22:36

    士官撫摸女同袍私處 她隱忍1年退伍當天提告
    說好睡地板…士官長夜會女網友 聊進摩鐵代價慘烈
    2023/02/10 12:31

    說好睡地板…士官長夜會女網友 聊進摩鐵代價慘烈
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播