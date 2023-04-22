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    情侶PO文稱遭BB槍掃射 中警：是被碎石頭打到

    情侶宣稱「看著對方就沿路這樣狂掃射」，說法似乎太誇張。（警方提供）

    情侶宣稱「看著對方就沿路這樣狂掃射」，說法似乎太誇張。（警方提供）

    2023/04/22 15:59

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一對情侶今天凌晨騎機車行經台中市的特斯拉門市時，女方感覺嘴巴一陣疼痛，又見地上有BB彈，懷疑自己被BB槍攻擊，不過，中市警局第六分局員警到場，卻見地上BB彈髒汙老舊，已經在路上曝曬甚久，排除為BB槍射擊，懷疑是車輛輪胎輾壓碎石，噴彈擊中女方的下巴。

    這對情侶的男方今天於網路貼文指出，兩人昨天深夜騎乘機車，女方說身體有點不舒服，想要做坐在路邊一下，兩人遂在特斯拉門市前休息，到了今天（22日）凌晨，「突然身體感覺一陣疼痛，她也跟我說她的嘴巴、頭一陣疼痛，X、原來我被空氣槍掃射，我不敢轉身，很怕被掃射到眼睛。就看著對方就沿路這樣狂掃射。我以為這種當街掃射，只會在美國出現」。

    不過，中市警局六分局調查，上述貼文過度誇張，情侶貼文宣稱「就看著對方就沿路這樣狂掃射」，但實際上這對情侶並未見到有人開槍。

    第六分局表示，今天凌晨陳姓女子（約30歲）報案稱在路邊休息時，突然感到下巴紅腫疼痛，經警方調閱行徑車輛的行車影像，未發現有使用BB槍射擊，經鑑識人員到場察看，現場人行道上散落的BB彈髒污、老舊，研判遺留現場已久，初步排除為BB槍射擊。

    另外，被害人表示，未聽聞射擊BB槍聲響，但有聽到車輛輾過碎石聲音，因當下察看附近有散落的BB彈，才誤認遭BB彈射擊。警方初步研判應係碎石彈飛所致，但也不排除任何可能，將持續調查釐清案情。

    警方見人行道上散落的BB彈髒污老舊，應為遺留現場已久，初步排除為BB槍射擊。（警方提供）

    警方見人行道上散落的BB彈髒污老舊，應為遺留現場已久，初步排除為BB槍射擊。（警方提供）

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