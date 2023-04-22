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    首頁　>　社會

    「母親被搶」兒子臉書發文提醒網友被法辦 真相出爐超傻眼

    陳姓男子的母親缺錢花用謊稱被搶劫，害兒子誤信在「我是鳳山人─鳳山大小事」臉書群組發文，差點吃上官司。（記者黃佳琳翻攝）

    陳姓男子的母親缺錢花用謊稱被搶劫，害兒子誤信在「我是鳳山人─鳳山大小事」臉書群組發文，差點吃上官司。（記者黃佳琳翻攝）

    2023/04/22 09:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子在臉書社群發文，稱母親去買便當時遇到飛車搶匪，提醒網友小心身邊財物，警方網路巡邏時發現貼文，但遍查轄區治安情況確認沒有發生搶案，因此依違反社維法將陳男送辦；陳男母親見兒子被法辦才說出真話，原來是她欠錢花用把歪腦筋動到兒子身上，法官認定陳男沒有散布謠言裁定不罰。

    判決指出，今年1月18日，陳姓男子先在個人臉書發文「提醒各位，年關將近機車上路千萬不要將錢包或背包揹在身上，我媽剛被機車搶匪搶走錢包還好人沒摔傷」，隔天晚上，他又在「我是鳳山人─鳳山大小事」臉書群組發文「年節將近，缺錢的機車搶匪又出沒了，我媽剛被搶，提醒各位身上不要背錢包或其他背包，被搶還有可能摔車受傷」。

    鳳山警方網路巡邏時發現這則貼文，但遍查轄區內治安情況，確認沒有發生搶案後，警方認為陳男發文謠言散發傳布於公眾，已影響公共安寧，因此依違反社維法送辦，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

    陳男到案時供稱，1月18日早上10點多回家時，母親跟他說騎車到便當店時，被雙載男子搶背包，然後拿美工刀割走包包，當時他媽媽不想來報案，所以才會在臉書張貼文章提醒大家；陳男母親見兒子被法辦，趕緊作證澄清，指自己缺錢花用，想跟兒子要錢又不知如何開口，才會向兒子謊稱被搶，沒想到會害兒子吃官司。

    鳳山簡易庭審理時，法官認為，陳男得知母親說謊騙他後，立即在社群留言更正澄清，並請版主將該貼文下架，因此認定他不構成散布謠言，判決裁定不罰，可抗告。

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