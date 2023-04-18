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    4/18 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

    雙贏彩、大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩、大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2023/04/18 22:30

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月18日）開獎的第112000043期大樂透、第112000092期雙贏彩及第112000092期今彩539，頭獎均摃龜。

    第112000043期大樂透中獎號碼「06、08、10、28、41、43，特別號：45」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得91萬2246元；參獎共35注中獎，每注可得5萬6138元；肆獎共93注中獎，每注可得1萬3581元；伍獎共2142注中獎，每注可得2000元；陸獎共2444注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5157注中獎，每注可得400元；普獎共4萬0199中獎，每注可得400元。

    第112000043期49樂合彩中獎號碼為「06、08、10、28、41、43」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共286注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4885注中獎，每注可得1250元。

    第112000092期雙贏彩中獎號碼為「01、03、07、08、09、10、13、14、16、18、19、21」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共120注中獎，每注可得500元；肆獎1305注中獎，每注可得100元。

    第112000092期今彩539中獎號碼為「11、17、21、31、33」，頭獎摃龜；貳獎共221注中獎，每注可得2萬元；參獎共6290注中獎，每注可得300元；肆獎6萬4714注中獎，每注可得50元。

    第112000092期39樂合彩中獎號碼為「11、17、21、31、33」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共348注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7613注中獎，每注可得1125元。

    第112000092期3星彩中獎號碼為「847」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000092期4星彩中獎號碼為「3021」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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