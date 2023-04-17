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    4/17 頭獎2.4億威力彩獎落台中！今彩539頭獎開出1注

    4/17 頭獎2.4億威力彩獎落台中！今彩539頭獎開出1注。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    4/17 頭獎2.4億威力彩獎落台中！今彩539頭獎開出1注。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/04/17 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月17日）112000031期威力彩頭獎開出1注，由台中市東區振興里大智路82號1樓「大智彩券行」開出；第112000091期今彩539頭獎開出1注，由彰化縣永靖鄉中山路一段885號的「福叡商行」開出；第112000091期雙贏彩摃龜。

    第112000031期威力彩中獎號碼為「第一區：09、15、25、29、30、36，第二區：08」，頭獎共1注中獎，每注可得2億4464萬475元；貳獎摃龜；參獎共4注中獎；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共247注中獎，每注可得4000元；陸獎共1538注中獎，每注可得800元；柒獎共3246注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7827注中獎，每注可得200元；玖獎2萬1517注中獎，每注可得100元；普獎共4萬1293注中獎，每注可得100元。

    第112000031期38樂合彩中獎號碼為「09、15、25、29、30、36」，五合摃龜；四合1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共48注中獎，每注可得5750元；二合共1691注中獎，每注可得750元。

    第112000091期雙贏彩中獎號碼為「03、04、07、08、11、12、13、15、16、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共132注中獎，每注可得500元；肆獎共1329注中獎，每注可得100元。

    第112000091期今彩539中獎號碼為「04、09、16、32、33」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共6636注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6810注中獎，每注可得50元。

    第112000091期39樂合彩中獎號碼為「04、09、16、32、33」，四合摃龜；三合共169注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7554注中獎，每注可得1125元。

    第112000091期3星彩中獎號碼為「859」，正彩共44注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000091期4星彩中獎號碼為「1086」，正彩12注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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