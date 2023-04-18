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    廚師好心上前關心被嗆「看三小」 氣得拿菜刀當街追人

    警方查扣張嫌的菜刀。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣張嫌的菜刀。（記者王冠仁翻攝）

    2023/04/18 13:27

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市士林區昨天驚傳一起男子當街持刀追人案，20歲趙姓男子跟洪姓女友，凌晨在路旁聊天時，忽然有一名陌生男子不斷盯著他們，趙上前理論但與對方爆發口角，對方居然跑去機車車廂拿出一把菜刀朝他們追逐。警方今天循線逮到持刀的35歲張姓男子，他說自己是名廚師，當時好心上前關心，趙卻向他嗆「看三小」，他才氣得拿刀追人。

    警方調查，昨天凌晨3時許，洪姓女子因為身體不適，蹲坐在台北市延平北路五段附近路旁，趙姓男友在旁陪同，沒多久兩人發現，路旁有一名陌生男子猛盯著他們；趙以為對方不懷好意，上前理論，雙方爆發口角。不久後，對方居然跑去附近的機車，從車內拿出一把菜刀向兩人追逐，趙嚇得報警。

    轄區警方調閱監視器畫面追查，發現涉嫌持刀的是35歲張姓男子，警方循線追查，昨天深夜將他查緝到案，並在他延平北路的租屋物內找到當時拿出來嗆聲的菜刀。

    張聲稱，他是一名廚師，平常因為工作需要，都會將菜刀放在機車內帶去工作地點。昨天清晨3時許，他發現租屋處外路旁，有一對男女在該處聊天許久，他擔心發生意外，好心上前關心，沒想到居然被對方嗆「看三小」；他不甘「好心被雷親」，氣得跑到機車停放處從車內拿出菜刀要向對方理論，沒想到闖出大禍。

    警方說，張最後被依恐嚇罪嫌送辦。

    張嫌被警方送辦。（記者王冠仁翻攝）

    張嫌被警方送辦。（記者王冠仁翻攝）

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