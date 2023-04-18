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    女遛狗掩護偷走15萬多 竟因錢太多不知怎麼花

    宋女遛狗掩護偷走15萬多，竟因錢太多不知怎麼花，只花了1萬多返家落網。（讀者提供）

    宋女遛狗掩護偷走15萬多，竟因錢太多不知怎麼花，只花了1萬多返家落網。（讀者提供）

    2023/04/18 08:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，宋姓女子以遛狗為掩護，發現鳳山區杭州東街旁1部自小客車未鎖門，偷竊車內背包內現金15萬5600元，得手後又若無其事牽狗返家，警方據報循線登門逮人，宋女竟因15萬元太多不知如何花，剛看完電影、住旅館玩樂花了1萬7600元返家，剛好被警方帶回警局依竊盜罪嫌偵辦。

    鳳山警分局成功派出所前天下午2時許，接獲1名郭姓男子（34歲）報案，指稱他將自小客車停放鳳山區杭州東街旁，他在車後座位放置背包內現金15萬5600元遭竊。

    警方據報調閱現場監視器畫面，發現1名女子當天清晨5時牽著小狗散步，隨機下手開啟路旁車門，發現被害人車門未鎖，接著入內竊取財物，再牽狗若無其事步行返家。

    經警方分析比對鎖定宋姓女子（31歲）所為，立即派員前往宋女住處逮人，剛好宋女獲得大批贓款，到市區玩樂剛回家。

    宋女供稱因缺錢花用才會下手行竊，因很久沒見到這麽多錢，得手後就坐車到市區旅館休息、看電影及享用美食，已花了1萬7600元，沒想到「剛開心返家，警方就找上門，真是倒楣」。

    警方只花4小時就將宋女查緝到案，查扣贓款13萬8000元，交還給郭姓男子，警訊後將宋女依竊盜罪嫌移送偵辦。

    宋女遛狗掩護偷走15萬多，竟因錢太多不知怎麼花，只花了1萬多返家落網。（讀者提供）

    宋女遛狗掩護偷走15萬多，竟因錢太多不知怎麼花，只花了1萬多返家落網。（讀者提供）

    宋女遛狗掩護偷走15萬多，竟因錢太多不知怎麼花，只花了1萬多返家落網。（讀者提供）

    宋女遛狗掩護偷走15萬多，竟因錢太多不知怎麼花，只花了1萬多返家落網。（讀者提供）

    宋女遛狗掩護偷走15萬多，竟因錢太多不知怎麼花，只花了1萬多返家落網。（讀者提供）

    宋女遛狗掩護偷走15萬多，竟因錢太多不知怎麼花，只花了1萬多返家落網。（讀者提供）

    宋女遛狗掩護偷走15萬多，竟因錢太多不知怎麼花，只花了1萬多返家落網。（讀者提供）

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