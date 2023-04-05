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    9歲女童心愛小花盆不翼而飛 路過阿嬤「以為不要的」拿走慘了

    81歲嬤路過門口拿走小花盆，被函送法辦。（民眾提供）

    81歲嬤路過門口拿走小花盆，被函送法辦。（民眾提供）

    2023/04/05 23:26

    〔記者黃良傑／高雄報導〕台韓混血9歲徐姓女童發現，奶奶給她的獎品小花盆放在門口，卻在昨天（4日）兒童節發現不見了。父親陪她去報警，她紅著眼眶哽咽請警察叔叔幫她找回心愛的小花盆。鹽埕分局調閱監視器畫面發現，81歲林姓阿嬤經過時拿走，今天通知林婦到案，依竊盜罪嫌法辦。

    遭竊的盆栽是徐小妹妹參加韓國學校運動會競賽獲第二名佳績，奶奶獎勵她所贈送，小妹妹非常喜愛可愛小花盆，每天親自澆水，但兒童節早上要澆水時，發現小花盆竟不見了。

    徐小妹妹難過地告訴父親，父女只好求助警察叔叔，希望找回奶奶送她的獎勵禮物。徐父告訴警方，小兒子不忍心看到姊姊難過，貼心說願意把自己的盆栽給姊姊，不過，女兒還是希望能找回她的小花盆，因為花盆裡有奶奶滿滿的祝福，以及她灌溉小花朵的愛。

    七賢三路派出所員警先安撫徐小妹妹，了解案發經過後，調閲附近商家和路口監視器畫面，鎖定1名阿嬤涉嫌。警方循線找到81歲林姓阿嬤，得知是小花盆原來有主人，而且是9歲的女童，她立即交出小盆栽，她說，當時以為盆栽放在戶外以為人家是不要的，怕葉子枯萎才拿回去。警方訊後依法函送高雄地檢署偵辦。

    小花盆失而復得，小妹妹十分開心。（民眾提供）

    小花盆失而復得，小妹妹十分開心。（民眾提供）

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