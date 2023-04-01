COSPLAY女大生邀同好聚會引「賊」入室 警也扮演買家逮竊嫌

陳嫌拿相機交易時被警方當場逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

2023/04/01 10:56

〔記者劉慶侯／台北報導〕喜愛動漫和熱衷COSPLAY的趙姓女大生，月前邀集一批同好到家中聚會及研究拍攝出更好的作品，但事後發現家中的昂貴照相機被竊，並被人放在上網拍賣；台北市警中正一分局事後扮演買家，終於逮到29歲的陳姓男子，依法移送偵辦。

警方表示，22歲趙姓女大生因喜歡看動漫和漫畫，結識一群同為COSPLAY的愛好者，月前為研究各個角色拍照技巧，在父親的同意下，邀請COSPLAY同好到她家聚會。

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不料，一週後，趙女要拿相機研究技術和翻洗照片時，卻發現照相機不翼而飛，趙父研判當時應是「開門揖盜」，有人手腳不乾淨伺機竊盜，於是3月21日向中正第一分局忠孝西路派出所報案。

同時間，趙女和網友也分別扮演「柯南」幫忙追查，終於在二手相機販售平臺「DC VIEW」發現與遭竊的相同型號相機，經警方進一步比對包裝盒編號，確認是趙女失竊的相機。

忠西所員警也COSPLAY扮起一般買家，佯稱有意高價購買相約面交，當雙方依約定到場時，警方立刻表明身分查扣贓物，陳嫌才坦承因一時貪小便宜，在聚會時趁其他網友忙著拍照時摸走相機，全案詢後依竊盜罪移送台北地方檢察署偵辦。。

警方查扣相機等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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