豬價飆新高「懂偷」！暗夜狂偷66頭大豬 警以車追豬逮內行人

雲林土庫一處養豬場遭竊66頭大豬。（虎尾分局提供）

2023/03/31 16:51

〔記者黃淑莉／雲林報導〕毛豬拍賣價格每公斤來到90元高價，豬竟成為歹徒覬覦目標！雲林土庫一處養豬場失竊66頭大豬，虎尾警分局獲報過濾路口監視器畫面「以車追豬」，逮捕運豬大貨車司機劉男及賴男2嫌，還有收贓的王姓豬農，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

運豬車司機連偷2次

虎尾分局偵查隊長郭建宏說，上月底接獲許姓豬農報案，養豬場有66頭大豬遭竊，分局長吳正文指示成立專案小組，員警到場蒐證，養豬場的監視器、保全全都故障，擴大調閱附近路口監視器畫面比對。

請繼續往下閱讀...

郭建宏說，依據許姓豬農提供失竊時間點大約晚上9點到10點間，比對後鎖定一輛運豬大貨車及39歲劉姓司機，警方拘提劉嫌到案，他矢口否認犯案，供稱是受委託載運豬隻，卻又提不出委託人資料，也無法交代豬隻流向，檢察官複訊後聲押獲准。

警方不放棄，再擴大調閱鄰近鄉鎮路口監視器畫面，發現有2輛中型貨車與劉嫌駕駛的運豬車行車路線有重疊，懷疑大豬被換車，進一步將中型貨車王姓車主拘提到案。

載到涵洞旁轉賣豬農

警方指出，王姓車主同時也是豬農，他供出，66頭大豬是劉、賴2人分別在2月15日及19日，開車運豬車到許姓豬農的豬舍偷竊，第一次偷31頭、第二次偷35頭，再將豬載運到元長鄉109鄉道與台78線涵洞旁路口，王姓車主分別以20萬元、22萬元收購，運到雲林肉品市場拍賣。

雲林土庫一處養豬場遭竊66頭大豬，虎尾警方以車追豬逮到嫌犯。（虎尾分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法