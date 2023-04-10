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    首頁　>　社會

    連偷餐廳、驗車廠及火鍋店 基隆慣竊栽在一張照片上

    警方將范男逮捕到案。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將范男逮捕到案。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/04/10 14:46

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕租住在基隆的范姓慣竊犯今年3月中、下旬，入侵市內餐廳、驗車廠及火鍋店，搜刮近10萬元。警方調閱監視器，發現范男身分後，持續追蹤其IG、FB動態，最終在其帳號中，找到一張近期拍攝的照片，勾稽比對後，鎖定其出沒地點，向檢察官聲請拘票後，8日晚間將他逮捕到案，並依竊盜等罪嫌，將他移送法辦。

    基隆市警察局第三分局偵查隊獲報後，立刻展開調查，調閱監視器發現，是一名身穿黑色連帽外套的男子犯案；偵辦人員擴大調閱周邊監視器時，鎖定21歲范姓男子身分，但他卻長時間未返回中正區一帶的租住處，難以逮人。

    偵辦人員便利用追蹤犯嫌IG、FB動態等方式進行調查，近期發現他有拍下一張包含新北市某處地標的照片，認為范男常在該處出沒，便向檢察官聲請拘票，前往該處埋伏。8日晚間，果然發現范男行蹤，當場將他逮捕到案，並起出犯案時穿著的衣物，將其帶回分局進行偵訊。

    范男自知難逃法網，承認犯下火鍋店、餐廳、驗車廠等多起竊盜案件，不法所得近10萬元，但都被他拿去買鑽錶，所剩無幾。警詢後，依涉犯竊盜等罪嫌將他移送基隆地檢署偵辦。

    店內監視器拍下范男行竊的過程。（記者吳昇儒翻攝）

    店內監視器拍下范男行竊的過程。（記者吳昇儒翻攝）

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