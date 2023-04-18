高雄前刑警小隊長吞贓款判刑8年半 他不甘反咬共犯使遭判刑

高雄前刑警小隊長吞贓款判刑8年半，他反咬共犯圖利使遭判刑但可緩刑。（記者黃良傑攝）

2023/04/18 00:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名陳姓刑事小隊長7年前偵辦恐嚇取財案，指示容姓嫌犯暗槓100萬元贓款，陳被控拿走47萬元，事後雖吐回45萬元，仍被依貪污罪重判8年半定讞，他告發容男涉嫌圖利，容男被檢方依貪污治罪條例起訴，判刑1年8月、緩刑4年。

判決書指出，被告容男於2015年9月間佯稱自己是黑道，向曾姓商人勒索得手1226萬8000元後，又獅子大開口恐嚇取財3000萬元，曾男報案，由時任苓雅分局陳姓刑事小隊長與王姓偵查佐負責偵辦，鎖定容男趁出面取款時逮捕，但只取回120萬元贓款。

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陳姓小隊長要求容嫌交出其餘贓款，對刑期較有利，並稱會讓他留100萬元，當入獄後的安家費，藉此勸他交錢，最後押容男返回住處，在容母房間天花板搜出1000萬元贓款，陳男被控趁其他員警在客廳點鈔時，對容男下指導棋，由容妻拿走100萬元藏起來。

容男後來被羈押，陳小隊長以代找律師為由，向容妻拿走47.7萬元，事後容妻為減輕丈夫刑責，欲與被害人曾男和解，請律師向陳小隊長要回47.7萬款項，但陳已花掉2萬多元，只返還45萬元給律師。

陳男遭人檢舉「暗槓」贓款，檢調追查全案才曝光，但陳男矢口否認，堅稱遭人誣陷，法官均不採信，最後判刑8年6月定讞，他委任律師向高雄高分院告發，指控容男涉嫌圖利，檢方認定容男與陳姓小隊長有犯意聯絡，同依貪污治罪條例起訴。

高雄地院審理時，容男向法官表示當時警方搜索時，因100萬元並未列入贓款，他才按陳小隊長指示留下該筆款項，不然也會把贓款全數繳交，法官判他1年8月、緩刑4年。

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