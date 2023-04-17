下楊梅幼獅交流道路肩排隊亂象 國道警：通通違規將加強取締

民眾貼文指出，駕車行經國一南下楊梅幼獅交流道前路肩排隊下匝道時，遭檢舉被開罰4000元，才知「整排通通違規」。（圖擷自爆料公社公開版）

2023/04/17 13:20

〔記者陳恩惠／桃園報導〕有民眾今年2月間駕車上班，行經國道1號南下66.6公里處，跟著前車走路肩等著下楊梅幼獅交流道匝道，遭行駛主線道用路人檢舉，近日接獲開罰4000元通知，才知「整排通通違規」，對此，國道第一公路警察大隊表示，在未開放路段行駛路肩本就屬於違規行為，將於上班時段由五楊分隊加強取締，導正停等路肩排隊下匝道的錯誤行為。

國道第一大隊交通組長林昶君說明，國道1號南下楊梅幼獅交流道前的上班時間，有大量下交流道車輛在路肩排隊停等屬於違規行為，反而影響主線匝道行駛，民眾在明知行駛路肩的違規，誤認為跟著大家在路肩排隊，變成一個積非成是的從眾錯誤行為，除了將轉請交通部高速公路局的工程單位改善下匝道口周邊工程設計外，近來將由一大隊五楊分隊巡邏員警連續加強取締，同時導正錯誤，呼籲民眾遵守交通規則安全行車。

請繼續往下閱讀...

張姓女網友在爆料公社公開版po文，表示今年2月20日上午8點19分行經國道1號南下桃園楊梅幼獅交流道前，停等路肩排隊下匝道時，遭民眾檢舉「行駛高速公路違規使用路肩」開罰4000元，打去舉發單位詢問，國道警方說「就是要行駛主線道，到交流道才能右轉出去，走路肩就是違規，所以那一排排隊的人都是違規。」急著詢問這「上班日常」的狀況怎麼解？

內文指出「此處地點為國道一號南下桃園楊梅幼獅交流道前。由於上班時間，車輛眾多，往往會塞車，車輛都沿著路肩排隊等著下交流道。若是不排隊要由主線道在交流道口才要打右轉燈插進去，根本無法，也會被眾多正在路肩排隊沿線下交流道的車輛狂按喇叭（已嘗試過此做法），所以這狀況要怎麼解，這邊現在每天都還是這樣，不排隊給人青白眼+按喇叭，甚至車靠超近根本不讓。排隊了被檢舉吃罰單…」

民眾貼文指出，駕車行經國一南下楊梅幼獅交流道前路肩排隊下匝道時，遭檢舉被開罰4000元，才知「整排通通違規」。（圖擷自爆料公社公開版）

民眾貼文指出，駕車行經國一南下楊梅幼獅交流道前路肩排隊下匝道時，遭檢舉被開罰4000元，才知「整排通通違規」。（圖擷自爆料公社公開版）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法