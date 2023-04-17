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    首頁　>　社會

    議員辦公室主任慘遇酒駕女逆向對撞 昏迷治療中

    兩輛機車迎面對撞，衝擊力道猛烈，導致張姓主任及酒駕的黃女當場昏迷。（記者吳昇儒攝）

    兩輛機車迎面對撞，衝擊力道猛烈，導致張姓主任及酒駕的黃女當場昏迷。（記者吳昇儒攝）

    2023/04/17 12:23

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕台北市議員陳重文辦公室主任張育彬昨日中午12時43分，騎車行經西定路147號前，慘遭酒駕的黃姓女子逆向迎面撞上，當場倒地不起，兩人均陷入昏迷。市議員陳重文則在昨日深夜發文，表示因張男傷勢嚴重，已從基隆長庚醫院轉往台北榮民總醫院治療，將暫停所有立委初選拜票活動，並希望大家共同幫主任集氣，譴責酒駕行為。

    警方調查，黃女逆向往聖心中學方向行駛，而對向的張姓騎士，兩車直接迎面撞擊，發生猛烈碰撞，受損嚴重。黃、張二人當場倒地，均無意識，且多處受傷，黃女頭部還有出血情形。

    警方對兩人進行抽血檢測，發現黃女酒測值竟高達0.84毫克，已涉犯公共危險罪，張男酒測值則為0。

    目擊民眾指出，聽見碰的一聲，就見兩輛機車倒地，其中黃女被撞到後連同機車一起彈飛，人夾在機車與路旁汽車之間，板金都被撞到凹陷；黃女當場吐血失去意識。 經醫護人員搶救之後，兩人生命跡象暫時穩定，但仍陷入昏迷狀態，黃女的狀況並不樂觀。

    警方目前已調閱監視器，初步判定肇事主因是酒駕的黃女逆向撞上張男的機車才會造成事故，待兩人清醒後，再做進一步調查釐清。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    黃女的機車上滿是鮮血。（記者吳昇儒攝）

    黃女的機車上滿是鮮血。（記者吳昇儒攝）

    張姓主任的機車車頭遭撞毀。（記者吳昇儒攝）

    張姓主任的機車車頭遭撞毀。（記者吳昇儒攝）

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