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    台74線連環車禍！ 3車碰撞釀5傷 唯一未受傷駕駛竟酒駕

    疑變換車道不當釀禍的豐田自小客。（民眾提供）

    疑變換車道不當釀禍的豐田自小客。（民眾提供）

    2023/04/16 14:31

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區台74線今天上午發生一起連環車禍，一輛自小客疑因變換車道不當失控，與同向轎車碰撞後，轎車竟整個打轉呈逆向，再與另輛商旅車對撞，而這起事故造成自小客、轎車駕駛及3名乘客共5人受傷送醫，但唯一未受傷的商旅車駕駛竟涉酒駕，肇因及責任歸屬將由警方鑑定釐清。

    經查，這起連環車禍發生在今天上午近10時許，39歲呂男當時駕駛豐田自小客，沿台74線快速道路由西屯區往太平區方向行駛，行經北屯區21.9K處時，疑因變換車道不當，加上壓到不明掉落物致失控，波及同向另輛由41歲曾男所駕駛，同時搭載3名乘客的轎車。

    而轎車被這一撞也瞬間失控，先擦撞護攔打滑後竟打轉呈逆向，此時第三輛由43歲許男駕駛的商旅車根本來不及反應煞車，商旅車與轎車車頭也迎面撞上，轄區第五分局交通分隊獲報到場時，3輛車均已移置台74路旁，經警方協助排除處理後，該事故於10時15分排除至太原匝道下平面道後續處理，未造成壅塞，全線交通恢復順暢。

    而這起車禍也造成自小客、轎車駕駛及3名乘客共5人受傷送醫，所幸經醫治均無生命危險，警方同時對3名駕駛進行酒測，結果唯一未受傷的許男，酒測值為0.30毫克，已明顯超過法定標準值，將依公共危險罪嫌究辦，警方表示，初步研判因一車自小客變換車道不當釀禍，至於確實的肇因及責任歸屬將進一步鑑定釐清。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    轎車被碰撞後失控打轉，呈逆向與商旅車對撞。（民眾提供）

    轎車被碰撞後失控打轉，呈逆向與商旅車對撞。（民眾提供）

    唯一未受傷的商旅車駕駛涉酒駕。（民眾提供）

    唯一未受傷的商旅車駕駛涉酒駕。（民眾提供）

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