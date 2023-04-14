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    首頁　>　社會

    酒駕飆速撞死人聲請不給國民法官審 北院裁定駁回

    穿白衣李佳修及黑衣曾男試圖襲警，警方開槍擊中李男的大腿才將他制伏，當時王男座車被撞翻覆，救護人員將王男送醫，結果仍重傷不治。（資料照）

    穿白衣李佳修及黑衣曾男試圖襲警，警方開槍擊中李男的大腿才將他制伏，當時王男座車被撞翻覆，救護人員將王男送醫，結果仍重傷不治。（資料照）

    2023/04/14 14:11

    〔記者溫于德／台北報導〕22歲男子李佳修去年11月酒駕行經台北市忠孝東路地下道飆速競逐、撞翻前車，撞死24歲王男，此案成為台北地院首件國民法官案，合議庭本週二開庭時，李男與辯護律師聲請「不行國民參與審判」制，北院今已裁定駁回，並定下午3時公開說明。

    李佳修與江姓少年等6男1女，去年11月14日凌晨從夜店狂歡後離開，喝酒後的李男及江姓少年分駕二車在台北市區無照競速，行經行政院旁的車行地下道時，李男煞車不及撞翻前車致王男枉死，警方到場後李男還襲警試圖奪槍，警方開兩槍才制伏他，北檢上月起訴李男，江姓少年移由少年法庭審理。

    北院本週二開庭時，李男律師聲請主張，國民法官法第6條規定有5項條件可由合議庭裁定不採行國民法官制，李男既已認罪，本案經媒體廣泛報導，已污染未來國民法官心證，對被告不公平，不宜採國民法官制，請求改採通常審判程序。

    律師也透露上月底第1次協商會議時，已提出若未和解，建議量刑4年，若和解則建議判2年並緩刑。據指出，李已提出400萬元的和解條件，尚在協商。

    但檢察官認為應採國民法官制，李男雖口頭認罪，不過對於超速、自首、被害人違規跨線有無過失、可否判緩刑等皆尚有爭執，李自提的刑度也過輕，國人對酒駕深惡痛絕，本案是矚目指標案件，讓國民法官參與審理，有助增進國民的法律情感，要對國民法官素質有信心。

    死者母親表示，不論賠償金額多寡，都希望採行國民法官制，讓國民法官評評理，不希望外界誤解酒駕撞死人，不管過程多惡劣，事後只要認罪、和解就可以逃過國民法官審判，她哭訴不希望再有人和他們家一樣。

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