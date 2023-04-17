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    中國漁船在苗栗外海越界捕魚 台中海巡雙艇押回1船11人

    中國「閩獅漁08759」號漁船，越界捕撈，船上漁獲多達2000公斤。（海巡署提供）

    中國「閩獅漁08759」號漁船，越界捕撈，船上漁獲多達2000公斤。（海巡署提供）

    2023/04/17 09:44

    〔記者歐素美／台中報導〕中國「閩獅漁08759」號漁船，本月16日在苗栗通霄外海33浬越界捕撈漁獲，台中海巡隊接獲漁民通報，鳴笛廣播命其停俥受檢，但該船拒不停船且加速蛇行，海巡人員冒危緊追，強靠登檢，將該船連同船長耿松濤等11人帶回，該鐵殼船約80噸，船上未發現豬肉製品，漁獲約2000公斤則依法海拋。

    4月16日清晨4時左右，海巡署艦隊分署台中海巡隊接獲第四巡防區指揮部轉漁民通報，在大安溪外24浬有中國漁船出沒，台中海巡隊獲報後立即派遣線上PP-10035巡防艇馳赴現場並擴大搜索，上午6時27分左右，在苗栗通霄外海33浬（限制水域內5.5浬）發現1艘中國籍「閩獅漁08759」號鐵殼漁船正在越界作業中，海巡人員多次鳴笛廣播命其停俥受檢，但該船拒不停船且加速蛇行。

    海巡人員冒著風浪危險，緊追不捨，最後成功強靠登檢，經清查船上計有中國籍船長耿松濤等11人，鐵殼船體約80噸，船上未發現豬肉製品，漁獲約2000公斤，均依法海拋。

    海巡調查指出，中國「閩獅漁08759」號漁船於4月14日中午自福建省祥芝港出港，非法越界捕魚事實明確，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及其施行細則第42條之規定，在2艘艦艇戒護下將該船連同船上11人，全數押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

    為防範嚴重特殊傳染性肺炎與非洲豬瘟疫情，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，均加強防疫；船上11人經量測體溫也都正常，快篩後均呈陰性。

    台中海巡隊表示，近日中國伏季休漁期即將開始，大量中國漁船出海捕魚，常伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，海巡署各海域艦艇超前部署，不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並呼籲民眾若發現海上任何不法，請撥打（04）26572782或海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。

    中國「閩獅漁08759」號漁船，在苗栗通霄外海33浬越界捕撈漁獲，台中海巡隊獲報將人船帶回偵辦。（海巡署提供）

    中國「閩獅漁08759」號漁船，在苗栗通霄外海33浬越界捕撈漁獲，台中海巡隊獲報將人船帶回偵辦。（海巡署提供）

    中國「閩獅漁08759」號漁船越界捕撈，船上漁獲依法海拋。（海巡署提供）

    中國「閩獅漁08759」號漁船越界捕撈，船上漁獲依法海拋。（海巡署提供）

    海巡人員為 中國「閩獅漁08759」號漁船上人員進行篩檢，加強防疫。（海巡署提供）

    海巡人員為 中國「閩獅漁08759」號漁船上人員進行篩檢，加強防疫。（海巡署提供）

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