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    首頁　>　社會

    「大麻除罪化」團體上街遊行 法務部堅決反對

    大麻查獲數量再創新高，台高檢3月28日發佈111年度國內毒品情勢分析報告，對於大麻濫用提出示警及因應對策，圖為台高檢檢察官林秀敏簡報。（資料照）

    大麻查獲數量再創新高，台高檢3月28日發佈111年度國內毒品情勢分析報告，對於大麻濫用提出示警及因應對策，圖為台高檢檢察官林秀敏簡報。（資料照）

    2023/04/15 23:09

    〔記者吳政峰／台北報導〕有團體今天（15日）以支持「大麻除罪化」為訴求，在立法院周遭及總統府前凱達格蘭大道遊行倡議。毒品危害防制條例的主管機關對此表示，我國列管大麻毒品，符合世界反毒潮流，堅決反對大麻除罪化。

    法務部指出，為免民眾誤會，法務部重申政府反毒立場，基於維護國人健康及社會安定，堅決反對大麻除罪化。我國列管大麻毒品，符合世界反毒潮流， 施用大麻屬於毒品犯罪，民眾切勿以身試法。

    法務部首先說明，大麻危害人民健康，世界多數國家仍以毒品列管，聯合國毒品及犯罪問題辦公室2021年6月24日發布的《2021年世界毒品問題報告》指出，在過去24年中，有證據表明大麻的使用與人類多種健康和其他危害有關，特別是在長期、定期吸食者之中。顯見國際間多數國家仍以「毒品」列管大麻，因此我國列管大麻毒品，符合世界反毒潮流。

    其次，依毒品危害防制條例規定，經精神醫學、藥理暨毒理學等學者、專家與政府各機關代表組成的「毒品審議委員會」共同審議後，認定施用大麻確實會具有成癮性，且其屬於中樞神經迷幻劑，除會對於施用者的身體健康造成危害外，其幻覺作用亦會造成知覺異常，此亦常為導致交通事故等公共危險發生的肇因之一，故仍應列管為第二級毒品，以積極防制毒害。

    第三，基於醫療目的仍可合法申請使用大麻素製劑，無關大麻是否除罪化。大麻素中的大麻二酚（CBD），可依藥事法規定作為醫療使用；至於四氫大麻酚（THC）雖屬於第二級毒品，但對於某些癲癇症狀有醫療效果，醫療人員可依管制藥品管理條例規定申請使用。因此，大麻素製劑在醫療上並非全然禁止，此與單純施用大麻的毒品犯罪明顯有別。

    法務部強調，基於維護國人健康及確保社會安定，政府反對開放娛樂用大麻合法化，亦持續依法列管大麻毒品，並呼籲國人千萬不要以身試法，凡是製造、運輸、販賣、轉讓、施用及持有大麻均屬毒品犯罪，檢警調執法機關除持續嚴加查緝外，並將加強邊境防護及境內全面掃蕩，努力溯源斷根，全力壓制任何毒品擴散，堅守無毒家園政策。

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