宜蘭羅東陸橋灑滿「肥宅快樂水」 民眾驚呼：空氣都甜的

宜蘭縣羅東鎮光榮陸橋，飲料灑滿地。（記者蔡昀容翻攝）

2023/04/14 17:55

首次上稿：16:01

更新時間：17:55（新增交通情形）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮光榮陸橋今天下午2點多疑似貨車物品掉落路面，木架、可樂罐、飲料瓶灑落一地，佔據雙向汽車道，附近居民說，「整條路聞起來空氣都是甜的！」鎮公所說明，現場一度雙線封閉清理，5點30分左右，南下交通已放行，預計6點前可雙向通行。

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住在光榮陸橋附近的居民表示，下午2點40幾分，聽到一聲巨響，心想出事了，望出去一看，木棧板、紙箱、可樂罐、飲料瓶散落車道，還有部分貨物散落到對向車道，波及對向車子，還打斷幾根車道中央的綠色防眩板。

居民將現場畫面PO網提醒大家經過要小心，可見散落的瓶罐與木棧板，佔據車道，汽機車小心繞過行駛，不少可樂瓶被壓扁在地。

網友驚嘆「也太可怕了」、「這司機應該會賠不少錢！都是飲料」、「經過要小心」，也有人開玩笑道，「感覺是地基主因為天氣炎熱，想喝點涼的」、「飲料快撿」、「口渴了」、「肥宅快樂水（指可樂）」。

警方表示，已接獲報案並請清潔隊協助處理，根據道路交通管理處罰條例道路交通管理處罰條例第30條，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

宜蘭縣羅東鎮光榮陸橋，飲料灑滿地。（記者蔡昀容翻攝）

肇事貨車。（記者蔡昀容翻攝）

宜蘭縣羅東鎮光榮陸橋上佈滿大批掉落飲料罐。（民眾提供）

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