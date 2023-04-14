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    已婚房仲女老闆色誘男下屬遭拒 反口咬性騷求償500萬

    高雄已婚房仲女老闆指控男下屬性騷擾，求償500萬元，被法官打臉是男女糾葛判敗訴。（示意圖，資料照）

    高雄已婚房仲女老闆指控男下屬性騷擾，求償500萬元，被法官打臉是男女糾葛判敗訴。（示意圖，資料照）

    2023/04/14 14:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄市鳳山區經營某房仲公司的女老闆小芝（化名），指控下屬葉男偷摸她的手背和大腿，怒告性騷擾並求償500萬，小芝雖拿出高市府性騷擾防治會的報告，證實自己被侵犯，但法官認為，市府調查報告「速斷」不夠完整，也沒將小芝和葉男之間的情愛糾葛納入評量，因此認定小芝請求無理判敗訴。

    判決指出，54歲的葉姓男子和房仲公司女老闆小芝互有好感，葉男原本有意追求小芝，但後來發現小芝暪著已婚身分和他交往後，收起愛意，築起一道牆，不再跟小芝進一步交往。

    沒想到小芝突然向警方報案，指稱自己從2021年4月起，陸續被葉男摸手背、大腿，性騷擾次數多達7次，但檢方調查時，發現小芝指控性騷擾的那段時間裡，她還約葉男去摩鐵開房，甚至傳送自己在浴缸露出大腿及小腿的照片，還有自家臥室浴缸照片給葉男欣賞，甚至還勾引他：「在等你...如果你要來我就訂飯店」。

    檢方認定小芝指控性騷擾與常情不符，罪證不足，偵結處分葉男不起訴；小芝不甘，又拿出當時高市府性騷擾防治會的報告，證實自己被侵犯，向葉男提告求償500萬元。

    高雄地院審理時，法官認為葉男最初是基於追求小芝的心態，才跟她有進一步肢體接觸，當時小芝也沒有反抗，甚至2人還保持正常互動，且市府調查報告中，僅有證人供詞，卻忽略小芝和葉男平時的對話紀錄及互動情形，報告過於「速斷」不夠完整，因此認定小芝請求無理判敗訴，可上訴。

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