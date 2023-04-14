彭文正因蔡英文論文被訴 反告承辦檢察官求償200萬敗訴

彭文正向時任北檢檢察官黃偉求償200萬元，北院民庭判彭敗訴。（資料照）

2023/04/14 12:32

〔記者溫于德／台北報導〕總統蔡英文博士學位屢被節目主持人彭文正質疑有假，蔡為維持總統職位的社會公信而提告，時任台北地檢署檢察官黃偉依加重誹謗罪起訴彭，彭隨後赴美未歸，遭法院通緝至今。彭後來反制，對黃求償200萬元，台北地院民庭認為彭的提告在法律上沒有理由，未經開庭判彭敗訴。

彭主張，2019年9月4日、19日蔡英文先後提告林環牆及賀德芬2名位教授，並追加告訴他加重誹謗罪，當時黃偉擔任北檢檢察官將他起訴，也主觀論斷他「心生怨懟，為對此表示抗議並謀求生路，遂於……」云云。

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彭認為，黃偉涉及抹黑他的人格與名譽，求償200萬元，同時要求黃偉將事實審的最終判決理由，依法院所擷取的文字，公開刊登在自由時報等三報全國版頭版各一日。

北院民庭認為，本件須以檢察官因執行職務而侵害人民自由或權利，並就其參與審判或追訴案件犯職務上之罪，經判決有罪確定者，而負起賠償責任，但黃偉並沒有這些問題。

因此，彭的請求因法律構成要件不備，在法律上顯然不能獲得勝訴判決，不符一貫性審查要件，審酌依彭所主張事實在法律上沒有理由，未經開庭判彭敗訴。可上訴。

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