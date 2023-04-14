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    「汽燃費逾期簡訊」竟是詐騙網站 苦主一按被盜刷信用卡

    此簡訊所附上的網址是詐欺網站，亦即俗稱的」釣魚網站」。（警方提供）

    此簡訊所附上的網址是詐欺網站，亦即俗稱的」釣魚網站」。（警方提供）

    2023/04/14 10:50

    〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有汽機車的民眾，都要繳納汽機車燃料費，詐欺集團卻大量散發假的「汽燃費逾期徵收通知簡訊」，裡面有一個網站連結，可以「刷卡繳費」，台中市林姓男子按下並輸入信用卡資料，被盜刷7筆失金9萬元，李姓女子則是被盜刷信用卡損失逾7萬元，台中市警局刑警大隊呼籲民眾注意這類型詐欺。

    中市警察局從上月至今，1個多月時間，已經受理6位被害人，被「汽燃費」逾期通知簡訊受騙報案，他們都是接獲詐欺集團，用「iMessage訊息」發送夾帶有假網站（釣魚網站）的簡訊，包括上述林男與李女，6人總損失金額超過52萬元。

    中市警方針對此類詐騙手法，整理2點特徵，其一是 簡訊發送的電話號碼都帶有「+」號，這類電話是從境外撥打進來，很常被詐騙集團用來竄改門號，像是「+886」或「+886再搭配市話號碼」等，與一般國內正常來電不同。

    其二是政府的網站一率是以「.gov.tw」為結尾，不會有「.vip」「.com」或其他奇怪網址做結尾，如果有收到任何不明連結，都要特別注意這些並非政府的網站，不要開啟，更不要輸入個人資料、信用卡資料。

    另外，這次詐欺集團假冒監理站之名，透過iMessage發送假簡訊，是利用iphone手機內的iMessage功能，可免費在iphone用戶間互傳且自動接收，騙取民眾填輸姓名、信用卡號碼及「OTP驗證碼」等資料。

    警方提供設定iMessage防堵詐騙訊息的步驟，先點選騷擾簡訊（詐欺簡訊）的聯絡人電話號碼或電子郵件，出現聯絡人頁面後，點選「資訊」，點擊「封鎖此來電者」，點選「封鎖聯絡人」，如果沒有使用iMessage習慣的民眾，可到「設定」內找到「訊息」，將「iMessage」功能直接關閉，避免收到垃圾簡訊或廣告詐騙訊息。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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