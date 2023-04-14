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    首頁　>　社會

    奇譚！老翁上警局稱亡妻嘮叨鬧離婚 女警用一招化解

    謝姓老翁向女警報案，指亡妻嘮叨鬧離婚、想改嫁陳姓男子。（警方提供）

    謝姓老翁向女警報案，指亡妻嘮叨鬧離婚、想改嫁陳姓男子。（警方提供）

    2023/04/14 09:37

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市87歲獨居的謝姓老翁，妻子7年前過世，他卻飽受亡妻嘮叨鬧離婚、要改嫁陳姓男子之苦，本月11日他迫於無奈，到台中市警局第五分局松安派出所報案，女警陳靖軒發現老翁不是開玩笑，她心生一計，建議老翁寫一張離婚協議書燒給亡妻，老翁也欣然接受，臨走之前還叮嚀女警，要調查控制亡妻的陳男，不要讓亡妻再被陳男控制。

    謝姓老翁本月11日下午，步履闌珊進入松安所報案，指亡妻嘮叨要改嫁，值班女警陳靖軒一度以為老翁是開玩笑，卻見到老翁神情嚴肅，隨即受理報案。

    老翁說，妻子於7年前罹癌往生，3年前曾現身告訴他，想離婚改嫁給一位住在附近的陳姓男子，老翁不以為意，沒有放在心上，最近卻不斷聽到亡妻的聲音，亡妻在他耳邊嘮叨，不斷要求離婚，亡妻甚至還會呼喚老翁的日文名字，要求老翁去見一位生意上的夥伴，談論合作做生意的細節。

    老翁已退休多年，想過清閒日子，不想做生意，亡妻卻不斷在耳邊嘮叨，老翁懷疑是亡妻想要改嫁的陳姓男子，具高強法術，可以讓他的亡妻復活，他捨不得亡妻死後還被陳男控制、不得安寧，他提供一個地址，拜託警方調查並禁止陳男施法。

    女警陳靖軒研判，老翁可能年邁長期獨居，衍生幻聽症狀，她心念一動，建議老翁不妨寫一張離婚協議書，燒給亡妻免除困擾，老翁很高姓地接受這項建議，但他臨去前，還是拜託警方一定要調查陳男，不要讓亡妻再被控制，陳員也大方允諾，老翁才安心道謝離開。

    女警陳靖軒建議老翁，寫離婚協議書燒給亡妻，老翁也欣然接受。（示意圖）

    女警陳靖軒建議老翁，寫離婚協議書燒給亡妻，老翁也欣然接受。（示意圖）

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