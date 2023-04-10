獨家》地政技士洩區段徵收名冊給仲介 插乾股爽領分紅重判14年

竹縣府地政技士洩露區段徵收地主名冊給仲介，插乾股爽領分紅，遭新竹地院重判14年。 （記者蔡彰盛攝）

2023/04/10 23:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前新竹縣政府地政處徵收科技士劉宏基積欠房屋仲介魏志安債務，經魏男報警處理，檢警調查發現劉宏基疑有插乾股情事，深入調查赫然發現劉宏基竟將應保密的區段徵收地主清冊，洩露給魏男藉以換取插乾股代價，事後劉男不僅定期分紅，還免費參加中國旅遊，新竹地院依貪污罪重判劉宏基有期徒刑14年，犯罪所得30萬餘元沒收。

法官調查，2006年新竹縣政府陸續辦理區段徵收，委由協力廠商依據縣府所調取地主資料製作清冊，且依法內容不得外洩。房屋仲介魏志安得悉其女友曾取得劉宏基所交付的徵收案地主資料，認為如能取得地主清冊，將可節省仲介人員開發客戶成本且增加成交機會，遂於2010年5月間邀劉宏基在餐廳見面，表示欲邀劉共同成立不動產仲介公司。

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劉宏基雖有意願惟欠缺資金，遂表示自己是縣府徵收科科員，可提供內部徵收案地主清冊，供成立的不動產仲介公司使用，魏聽聞後提議可給劉宏基一成二五「乾股」，且未來如有獲利，劉宏基更可按持股比例分紅。

事後劉宏基陸續將地主清冊存入魏志安辦公室電腦硬碟，其後公司確有獲利，魏陸續依協議分紅而持續交付劉宏基賄賂，及提供劉宏基免費參加員工旅遊，總計劉宏基獲得公司股份外，總計收受27萬5千元分紅現金賄賂及中國免費旅遊不正利益（團費估算為3萬元）。

因劉宏基另積欠魏志安款項未還，經魏志安報警處理，經檢警察覺其間可能涉及不法，而循線查悉上情。

法官審酌劉宏基身為新竹縣政府徵收業務承辦人，本應在徵收公共利益與徵收區段內地主追求最大利益平衡，然其捨此不為，竟為獲取自身利益，反將地主清冊提供私人業者仲介獲利，極大程度破壞公務員與民眾間本應有之信賴，且劉宏基於犯後否認犯罪，魏志安也否認犯罪意圖卸責。

最後院方將劉宏基依貪污治罪條例之公務員違背職務收受賄賂及不正利益罪，重判有期徒刑14年，褫奪公權6年。未扣案現金27萬5千元及相當於3萬元之不正利益均沒收。魏志安徒刑2年4月，褫奪公權1年6月。

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