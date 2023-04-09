為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    租車不還還做壞事！ 警破獲改造手槍、毒品

    台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛被花蓮吉安警方查獲。（吉安警分局提供）

    台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛被花蓮吉安警方查獲。（吉安警分局提供）

    2023/04/09 16:27

    〔記者王錦義／花蓮報導〕台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛，還把車輛借給陳姓友人使用，陳男開車到花蓮遭警方發現攔查，警方在車上查獲改造手槍1把、子彈14發、2級毒品安非他命1小包，依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、侵占罪嫌移送偵辦。

    花蓮吉安警分局指出，光華派出所員警昨晚間巡經轄區南海三街，以警用電腦查詢發現前方1部出租的銀色TOYOTA轎車涉及侵占案件，於是上前攔查，過程中員警在車門扶手處查獲1包毒品安非他命，接著又在後座1個金屬箱內查獲改造手槍、彈匣、子彈等證物，員警隨即把44歲陳姓男駕駛逮捕帶回詢問。

    經查小客車是陳男向1名羅姓友人借來代步使用，今年3月27日羅男在台東市租下銀色轎車，因遲未歸還並失去聯繫，車行在3月31日向台東警方報案，陳男表示槍械是從網路購買自行改造組裝，毒品是自己的，至於來源卻模糊帶過交待不清，警方指出，由於本案犯罪事證明確，警方依現行犯將陳男移送花蓮地方檢察署偵辦，並持續追查槍械及毒品的來源及流向。

    吉安警分局指出，依據毒品危害防制條例，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，另外槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可，擅自改造模型槍、販賣或運輸改造模型槍者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科一千萬元以下罰金，接觸槍毒害人害己，呼籲民眾千萬碰不得。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛還借給陳姓友人使用，陳男被花蓮吉安警方查獲車上槍械、毒品。（吉安警分局提供）

    台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛還借給陳姓友人使用，陳男被花蓮吉安警方查獲車上槍械、毒品。（吉安警分局提供）

    台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛還借給陳姓友人使用，陳男被花蓮吉安警方查獲車上槍械、毒品。（吉安警分局提供）

    台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛還借給陳姓友人使用，陳男被花蓮吉安警方查獲車上槍械、毒品。（吉安警分局提供）

    台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛還借給陳姓友人使用，陳男被花蓮吉安警方查獲車上槍械、毒品。（吉安警分局提供）

    台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛還借給陳姓友人使用，陳男被花蓮吉安警方查獲車上槍械、毒品。（吉安警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大帝國舞廳遭搜出毒品 高市府勒令歇業
    2023/04/09 14:18

    大帝國舞廳遭搜出毒品 高市府勒令歇業
    藏毒藏到忘記還想逃 阿北助警制伏喊：人家要抓你，別這樣！
    2023/04/07 18:58

    藏毒藏到忘記還想逃 阿北助警制伏喊：人家要抓你，別這樣！

    雙星才動工 一橋半價旺到三重大戶
    養雞場有貓膩！ 竹聯製毒工廠靠雞、犬護航
    2023/04/07 10:22

    養雞場有貓膩！ 竹聯製毒工廠靠雞、犬護航
    男駕車路邊怠速 警查獲K他命送辦
    2023/04/07 09:22

    男駕車路邊怠速 警查獲K他命送辦
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播