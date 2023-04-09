租車不還還做壞事！ 警破獲改造手槍、毒品

台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛被花蓮吉安警方查獲。（吉安警分局提供）

2023/04/09 16:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛，還把車輛借給陳姓友人使用，陳男開車到花蓮遭警方發現攔查，警方在車上查獲改造手槍1把、子彈14發、2級毒品安非他命1小包，依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、侵占罪嫌移送偵辦。

花蓮吉安警分局指出，光華派出所員警昨晚間巡經轄區南海三街，以警用電腦查詢發現前方1部出租的銀色TOYOTA轎車涉及侵占案件，於是上前攔查，過程中員警在車門扶手處查獲1包毒品安非他命，接著又在後座1個金屬箱內查獲改造手槍、彈匣、子彈等證物，員警隨即把44歲陳姓男駕駛逮捕帶回詢問。

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經查小客車是陳男向1名羅姓友人借來代步使用，今年3月27日羅男在台東市租下銀色轎車，因遲未歸還並失去聯繫，車行在3月31日向台東警方報案，陳男表示槍械是從網路購買自行改造組裝，毒品是自己的，至於來源卻模糊帶過交待不清，警方指出，由於本案犯罪事證明確，警方依現行犯將陳男移送花蓮地方檢察署偵辦，並持續追查槍械及毒品的來源及流向。

吉安警分局指出，依據毒品危害防制條例，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，另外槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可，擅自改造模型槍、販賣或運輸改造模型槍者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科一千萬元以下罰金，接觸槍毒害人害己，呼籲民眾千萬碰不得。

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台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛還借給陳姓友人使用，陳男被花蓮吉安警方查獲車上槍械、毒品。（吉安警分局提供）

台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛還借給陳姓友人使用，陳男被花蓮吉安警方查獲車上槍械、毒品。（吉安警分局提供）

台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛還借給陳姓友人使用，陳男被花蓮吉安警方查獲車上槍械、毒品。（吉安警分局提供）

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