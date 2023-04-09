租車不還還做壞事！ 警破獲改造手槍、毒品
2023/04/09 16:27
〔記者王錦義／花蓮報導〕台東市羅姓男子租車後逾期未還遭報案侵占車輛，還把車輛借給陳姓友人使用，陳男開車到花蓮遭警方發現攔查，警方在車上查獲改造手槍1把、子彈14發、2級毒品安非他命1小包，依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、侵占罪嫌移送偵辦。
花蓮吉安警分局指出，光華派出所員警昨晚間巡經轄區南海三街，以警用電腦查詢發現前方1部出租的銀色TOYOTA轎車涉及侵占案件，於是上前攔查，過程中員警在車門扶手處查獲1包毒品安非他命，接著又在後座1個金屬箱內查獲改造手槍、彈匣、子彈等證物，員警隨即把44歲陳姓男駕駛逮捕帶回詢問。
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經查小客車是陳男向1名羅姓友人借來代步使用，今年3月27日羅男在台東市租下銀色轎車，因遲未歸還並失去聯繫，車行在3月31日向台東警方報案，陳男表示槍械是從網路購買自行改造組裝，毒品是自己的，至於來源卻模糊帶過交待不清，警方指出，由於本案犯罪事證明確，警方依現行犯將陳男移送花蓮地方檢察署偵辦，並持續追查槍械及毒品的來源及流向。
吉安警分局指出，依據毒品危害防制條例，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，另外槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可，擅自改造模型槍、販賣或運輸改造模型槍者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科一千萬元以下罰金，接觸槍毒害人害己，呼籲民眾千萬碰不得。