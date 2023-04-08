拿起洋芋片罐好像比較重 警一搖......底座掉落毒品

新北市蔡姓毒蟲改裝洋芋片罐，下方裝入毒品，被警方識破。（記者吳仁捷翻攝）

2023/04/08 16:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蔡姓毒蟲今天凌晨開車在三重鬧區路邊停車，東張西望看似等人，但看見警方接近，發動引擎想開走被攔下，蔡男還大方告知警方，可以車內隨意看看，警方在後座發現一個洋芋片罐，拿起時直覺變重了，搖一搖底座掉落，赫見毒蟲改裝洋芋片罐，在下方塞入直徑一樣的桶子及底蓋，暗中藏放6包毒品，一驗確認是海洛因、安非他命，全案依法送辦，溯源毒品來源。

三重警分局員警今天凌晨巡邏途經三重區龍濱路，發現一輛黑色轎車違停路邊，駕駛在駕駛座不停地東張西望，看似等人，但員警上前查看時，蔡男看見員警靠近，發動車輛想開走，被員警及時攔下，要求蔡男下車受檢。

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蔡男下車後，故作鎮定，一派輕鬆告知員警車內沒問題，隨便看沒關係，卻引起警方關切，警員以手電筒照射車內，發現後座腳踏墊上有個洋芋片罐，拿起感覺重量有異，蔡男還說只是洋芋片罐沒什麼，但警員用力一搖，發現該洋芋片罐底部鬆脫，一看赫見竟是改造罐子，罐身下半部分藏有多包不明粉末，檢驗後確認為6包海洛因、1包安非他命，員警當場逮捕蔡男，依違反毒品條例送辦，續追毒品來源。

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新北市蔡姓毒蟲改裝洋芋片罐，下方裝入毒品，被警方識破。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蔡姓毒蟲改裝洋芋片罐，下方裝入毒品，被警方識破。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蔡姓毒蟲改裝洋芋片罐，下方裝入毒品，被警方識破。（記者吳仁捷翻攝）

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