阿兵哥「嘿咻」挨告無罪 法官：女方主動示愛供保險套

阿兵哥涉嘿咻友人挨告，被高雄高分院判決無罪。（情境照）

2023/04/04 22:22

〔記者鮑建信／高雄報導〕現役軍人阿榮（化名）KTV巧遇友人小芳（化名），一同飲酒唱歌後，載她回住處「嘿咻」挨告，高等法院高雄分院認為小芳主動示愛，並提供保險套，維持判決無罪。

檢方指出，2020年10月10日晚上，阿榮在澎湖1家KTV偶遇小芳等人，大家飲酒作樂，直到隔天凌晨3點結束，她因不勝酒力，在廁所嘔吐，又無法自行走路，由阿榮載她回住處休息，並在清晨5點多，趁她爛醉如泥涉嫌強行「愛愛」。

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上午9點多，小芳清醒後，因僅著內衣褲而感覺有異，自行返家盥洗時，又發現胸前被種草莓，憤而報案提告。

阿榮應訊指稱，返家後他睡客廳，小芳則睡他房間，清晨5點多，小狗被其母放出來，跑進小芳房間，他跟著進去抓，卻被對方抱住、親吻，她並自行脫掉外衣，堅稱兩情相悅。

一、二審法官勘驗監視器畫面，小芳離開KTV進入電梯，還對著鏡子整理儀容，在門口等阿榮載她時，大致可獨自站立、移動，神智尚未達爛醉程度。

此外，阿榮若有意侵犯，載小芳回家便可「辦事」，不會等到清晨5點，加上保險套是她帶來的，因而認定罪證不足。

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