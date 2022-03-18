夜店「撿屍」性侵女子 自稱「遺腹子孤獨過艱苦人生」求減刑

小芳被撿屍性侵害後，事隔2天在男友要求下報警。（情境照）

2022/03/18 12:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕林姓男子前年8月於中市一家夜店，與女子小芳喝酒後，見小芳酒醉而「撿屍」，帶到汽車旅館性侵害，小芳清醒時下半身赤裸，在男友要求下報警，林男辯稱小芳當時清醒，主動與他發生關係，但摩鐵監視器卻拍到，小芳當時醉得難以走路，台中地院依乘機性交罪判刑3年2月，林男上訴並宣稱自己是「遺腹子，孤獨一人過著艱苦人生」，聲明減刑，法官不接受「遺腹子」等說詞，認為他犯後態度不佳，駁回上訴。

判決書指出，林男於2020年8月21日晚上，於夜店與小芳（化名）喝酒，翌日（22日）凌晨4時許，小芳酩酊大醉，被林男載到汽車旅館性侵害，小芳於當天下午甦醒時，見自己下半身赤裸，身旁有使用過的保險套，她自行退房返家，2天後報警就醫，診斷發現她身上有許多瘀青等傷勢。

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台中地院審理時，林男坦承與小芳發生關係，他強調小芳與他離開夜店時，並沒有喝醉，抵達摩鐵時，還下車跟他牽手，之後小芳還主動與他發生關係。

法官勘驗錄影畫面，小芳進入摩鐵時，腳步踉蹌，一度重心不穩險些跌倒，有昏睡、身體無力、腳步不穩、癱坐地上、頭部低垂、身體搖晃，雙眼緊閉等狀況，顯示林男扯謊，辯詞不足採信，依乘機性交罪判刑3年4月。

林男上訴二審，辯護律師還強調，林男是「遺腹子，孤獨一人過著艱苦人生」，且素行良好，此案惡性並不重大，聲明予以減刑，台中高分院法官卻認為，林男沒有坦承犯行，也未曾聯繫小芳洽商和解，犯罪情狀在客觀上不足引起一般人的同情，不能依刑法第59條減刑，維持3年4月判刑，可上訴三審。

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