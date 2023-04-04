4/4今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落新竹、嘉義。（圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/04/04 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4日）開獎的第112000080期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由新竹縣竹東鎮二重里中興路三段136號「勝騰投注站」、嘉義市西區垂楊里仁愛路257號1樓「錢錢彩券行」開出；第112000039期大樂透、第112000080期雙贏彩均摃龜。

第112000039期大樂透中獎號碼「10、19、21、33、35、47，特別號：09」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共18注中獎，每注可得11萬3235元；肆獎共71注中獎，每注可得1萬454元；伍獎共1414注中獎，每注可得2000元；陸獎共1832注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9404注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7430中獎，每注可得400元。

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第112000039期49樂合彩中獎號碼為「10、19、21、33、35、47」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共44注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2560注中獎，每注可得1250元。

第112000080期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、07、09、11、12、13、16、19、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共103注中獎，每注可得500元；肆獎共1254注中獎，每注可得100元。

第112000080期今彩539中獎號碼為「02、13、27、31、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共185注中獎，每注可得2萬元；參獎共6864注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8698注中獎，每注可得50元。

第112000080期39樂合彩中獎號碼為「02、13、27、31、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共199注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9078注中獎，每注可得1125元。

第112000080期3星彩中獎號碼為「642」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000080期4星彩中獎號碼為「1413」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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