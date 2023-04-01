超幸運建築工！ 先中3千萬辦夢幻婚禮 2年後再中「翻倍6千萬獎金」

美國一名建築工人曾在2年前購買彩券並贏得100萬美元（約新台幣3005萬）；今年他買彩券又再度中獎，抱回抱回200萬美元（約新台幣6011萬）大獎。（圖擷取自@nclottery推特）

2023/04/01 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕超強好運令人羨慕！美國北卡羅來納州一名建築工人，曾在2年前購買彩券贏得100萬美元（約新台幣3005萬），並在當時用這筆獎金與妻子一起舉辦夢幻婚禮 。近期他又再次被幸運之神眷顧，購買彩券再度中獎，而且獎金比上次還高，抱回200萬美元（約新台幣6011萬）大獎。

綜合外媒報導，現年41歲的法蘭克（Pharris Frank）原本是一名普通的建築工人，不過他先是在2021年7月時買了一張彩票，並幸運抱回100萬美元的獎金；接著在今年3月，他買彩券發現自己竟又中了200萬美元的大獎。對此，偏財運爆表的他忍不住直呼，「我不知道我是不是在做夢，真的非常震驚」。

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而法蘭克受訪時還透露，其實在得知中獎的前一天，他就曾幾度預感自己會再次中獎，「真的是太瘋狂了，在我中獎前一天，朋友才問我，贏得100萬元是什麼感覺，我還和他說，這次我要贏雙倍」，結果預感竟然成真，也讓他興奮地立即打電話給妻子，分享這項天大的好消息。

事後法蘭克最後決定一次性領取120萬美元（約新台幣3606萬）的獎金，在扣稅後實際獲得85萬5006美元（約新台幣2569萬）。他開心地說，上次的獎金讓他與妻子如願舉辦了非常豪華的夢幻婚禮，這次的獎金他則計畫用來和老婆好好享受一場愉快的度假。

Pharris Frank of #Advance won $2 million on a $2,000,000 Diamond Dazzler scratch-off! His ticket was from Handy House on Arendell Street in #MoreheadCity. Now Pharris is planning to take his wife on a nice vacation. Congratulations, Pharris! #NCLottery https://t.co/E9vhy5ykgT pic.twitter.com/7EnoyRGB9e — NC Education Lottery （@nclottery） March 28, 2023

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