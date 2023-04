超幸運建築工！ 先中3千萬辦夢幻婚禮 2年後再中「翻倍6千萬獎金」

2023/04/01 13:34

〔即時新聞/綜合報導〕超強好運令人羨慕!美國北卡羅來納州一名建築工人,曾在2年前購買彩券贏得100萬美元(約新台幣3005萬),並在當時用這筆獎金與妻子一起舉辦夢幻婚禮 。近期他又再次被幸運之神眷顧,購買彩券再度中獎,而且獎金比上次還高,抱回200萬美元(約新台幣6011萬)大獎。

綜合外媒報導,現年41歲的法蘭克(Pharris Frank)原本是一名普通的建築工人,不過他先是在2021年7月時買了一張彩票,並幸運抱回100萬美元的獎金;接著在今年3月,他買彩券發現自己竟又中了200萬美元的大獎。對此,偏財運爆表的他忍不住直呼,「我不知道我是不是在做夢,真的非常震驚」。

請繼續往下閱讀...

而法蘭克受訪時還透露,其實在得知中獎的前一天,他就曾幾度預感自己會再次中獎,「真的是太瘋狂了,在我中獎前一天,朋友才問我,贏得100萬元是什麼感覺,我還和他說,這次我要贏雙倍」,結果預感竟然成真,也讓他興奮地立即打電話給妻子,分享這項天大的好消息。

事後法蘭克最後決定一次性領取120萬美元(約新台幣3606萬)的獎金,在扣稅後實際獲得85萬5006美元(約新台幣2569萬)。他開心地說,上次的獎金讓他與妻子如願舉辦了非常豪華的夢幻婚禮,這次的獎金他則計畫用來和老婆好好享受一場愉快的度假。

Pharris Frank of #Advance won $2 million on a $2,000,000 Diamond Dazzler scratch-off! His ticket was from Handy House on Arendell Street in #MoreheadCity. Now Pharris is planning to take his wife on a nice vacation. Congratulations, Pharris! #NCLottery https://t.co/E9vhy5ykgT pic.twitter.com/7EnoyRGB9e