4/3 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落竹縣、嘉市

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2023/04/03 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月3日）第112000079期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬，由新竹縣竹東鎮二重里中興路三段136號的「勝騰投注站」、嘉義市西區垂楊里仁愛路257號1樓的「錢錢彩券行」開出，第112000027期威力彩、第112000079期雙贏彩均摃龜。

第112000027期威力彩中獎號碼為「第一區：17、19、22、26、34、35，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共173注中獎，每注可得4000元；陸獎共1291注中獎，每注可得800元；柒獎共2437注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3674注中獎，每注可得200元；玖獎1萬7821注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2408注中獎，每注可得100元。

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第112000027期38樂合彩中獎號碼為「17、19、22、26、34、35」，五合摃龜；四合13注中獎，每注可得6萬7500元；三合共56注中獎，每注可得5750元；二合共1682注中獎，每注可得750元。

第112000079期雙贏彩中獎號碼為「01、04、07、09、11、15、16、17、18、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共103注中獎，每注可得500元；肆獎共1254注中獎，每注可得100元。

第112000079期今彩539中獎號碼為「06、07、22、23、33」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共185注中獎，每注可得2萬元；參獎共6864注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8698注中獎，每注可得50元。

第112000079期39樂合彩中獎號碼為「06、07、22、23、33」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共199注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9078注中獎，每注可得1125元。

第112000079期3星彩中獎號碼為「090」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000079期4星彩中獎號碼為「5037」，正彩9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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