為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    4/3 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落竹縣、嘉市

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    2023/04/03 22:37

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月3日）第112000079期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬，由新竹縣竹東鎮二重里中興路三段136號的「勝騰投注站」、嘉義市西區垂楊里仁愛路257號1樓的「錢錢彩券行」開出，第112000027期威力彩、第112000079期雙贏彩均摃龜。

    第112000027期威力彩中獎號碼為「第一區：17、19、22、26、34、35，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共173注中獎，每注可得4000元；陸獎共1291注中獎，每注可得800元；柒獎共2437注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3674注中獎，每注可得200元；玖獎1萬7821注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2408注中獎，每注可得100元。

    第112000027期38樂合彩中獎號碼為「17、19、22、26、34、35」，五合摃龜；四合13注中獎，每注可得6萬7500元；三合共56注中獎，每注可得5750元；二合共1682注中獎，每注可得750元。

    第112000079期雙贏彩中獎號碼為「01、04、07、09、11、15、16、17、18、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共103注中獎，每注可得500元；肆獎共1254注中獎，每注可得100元。

    第112000079期今彩539中獎號碼為「06、07、22、23、33」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共185注中獎，每注可得2萬元；參獎共6864注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8698注中獎，每注可得50元。

    第112000079期39樂合彩中獎號碼為「06、07、22、23、33」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共199注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9078注中獎，每注可得1125元。

    第112000079期3星彩中獎號碼為「090」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000079期4星彩中獎號碼為「5037」，正彩9注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英國男揚言「中獎會讓女兒笑不出來」 離奇死亡後彩券真中2.8億
    2023/03/27 14:24

    英國男揚言「中獎會讓女兒笑不出來」 離奇死亡後彩券真中2.8億

    迎向國際！水湳智慧城創新佈局 房市眾所矚目

    大金30感謝有您 雙重感恩回饋
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播