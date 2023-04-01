當庭嗆「放屁」二審逆轉判無罪 法官：正常訴訟攻防

蔡姓男子不滿陳姓男子在庭上的證詞，大喊「放屁」，結果一審採信是攻擊性言語，二審認為是正常法律攻防逆轉判無罪。（資料照）

2023/04/01 23:58

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子跟蔡姓男子，雙方因大樓中庭的樹怎麼修剪告上法庭，在民事庭時陳男向法官訴說證詞，但蔡男卻忍不住嗆「放屁」，陳男認為放屁就是肛門排出的穢氣，有侮辱他的人格，所以提告，一審台南地院判6000元罰金，但二審台南高分院認為，蔡男喊「放屁」是不認同陳男的證詞，屬於法庭上攻防，逆轉判無罪。

陳男跟蔡男因為大樓管理的事鬧上法庭，在法庭上因為一份連署書有爭執，大樓約有800多戶住戶，但是連署書內只有10多人，當陳男面對法官詢問，這份連署書是否代表全部的人時，陳男回答是，但是蔡男卻在一旁喊「放屁」，陳男因此提告侮辱。

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一審時法官採信陳男的說法，認為「放屁」代表了貶低、不尊重對方的言語，而蔡男在法庭上喊「放屁」，當然會毀損陳男的聲譽、人格及社會評價，所以判處6000元罰金。

不過到了二審，法官認為，蔡男口中的「放屁」，是為了進行法律攻防，所發表的言論，目的是在捍衛自己告訴的權利，而不是為了否定陳男人格，所以就沒有犯罪故意，還有蔡男喊「放屁」的場所是在法庭，並不是很多人聚集的公共場所，不是以說三道四的心態，主動、無端且用挑釁或謾罵方式喊「放屁」，所以撤銷原判決改判無罪。

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