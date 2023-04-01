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    女友抽菸、化妝、騎機車 男嘿咻摸小奶才知她13歲

    伍姓男子2021年間透過網路結識就讀國中的小詩（化名），小詩抽菸、化妝、騎機車，伍男被成熟的她吸引，便與其交往並發生性關係，嘿咻時還嫌小詩胸部小，未料之後接到警局通知，才知道她年僅13歲。（示意圖）

    伍姓男子2021年間透過網路結識就讀國中的小詩（化名），小詩抽菸、化妝、騎機車，伍男被成熟的她吸引，便與其交往並發生性關係，嘿咻時還嫌小詩胸部小，未料之後接到警局通知，才知道她年僅13歲。（示意圖）

    2023/04/01 17:26

    〔記者吳政峰／台北報導〕伍姓男子2021年間透過網路結識就讀國中的小詩（化名），小詩抽菸、化妝、騎機車，伍男被成熟的她吸引，便與其交往並發生性關係，嘿咻時還嫌小詩胸部小，未料之後接到警局通知，才知道她年僅13歲。高等法院認為，伍男即使不知小詩只有13歲，也該知道她未滿16歲，日前依與14歲以上未滿16歲少女性交罪，判刑5月，考量雙方以40萬元和解，諭知緩刑3年。

    2021年間，伍男經由網路遊戲結識小詩，雙方相談甚歡，相約見面。小詩自稱就讀國三，但伍男見她化妝、抽菸、騎機車，被成熟外表吸引，便極力哄騙交往，並發生性關係。嘿咻期間，伍男愛撫小詩私密處，心裡還暗忖「胸度很小」。

    而後伍男接到警方通知，前往警局製作筆錄，才知道小詩年僅13歲，小詩媽媽不滿愛女遭玷汙，堅持提告妨害性自主罪。

    伍男見代誌大條，傳訊給小詩「那你要配合我打字，這我要截圖的」、「我要截圖來自保，懂？你就配合回答我」、「你當初為什麼要騙我你16歲？」；小詩回「警察會看傳的時間啊」、「我沒有說我16歲好嗎」、「我不可能陪配合說不是事實的話，請不要再騷擾我」。

    高院審酌兩人對話紀錄內容，認為雙方各說各話，小詩並未附和伍男的說法，判定伍男嘿咻時確實知道小詩未滿16歲；另審酌小詩當時自稱就讀國三，伍男確有可能不知道她未滿14歲，最後依與14歲以上未滿16歲少女性性交罪處斷。

    伍男自知理虧，在高院審理期間以40萬元跟小詩和解，合議庭考量伍男已給付完畢，伍男無前科，目前待業，智商未達85，評議後判刑5月，緩刑3年，可上訴。

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