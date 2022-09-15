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    首頁　>　社會

    利用交友網鎖定青少年性侵 國道警官被疑另涉多案將調查

    2022/09/15 15:26

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    國道警性侵未成年少年收押禁見 記兩大過免職

    〔記者劉慶侯／台北報導〕國道警察局第九公路大隊鄭姓警務員，9月初涉嫌透過網路交友，將未成年少年帶至台北市中正區一處公廁內性侵；警方根據被害人家屬報案，前往鄭員家中搜索，他承認與對方發生關係，但否認性侵；由於警方在鄭員家中電腦內發現多名男童不雅猥褻照片，全案將擴大偵辦中。

    警方調查，目前在國道警察局第九公路大隊服務的27歲的鄭姓警務員，是利用網路交友室，認識年僅15歲的未成年青少年，雙方交談甚歡，於是日前相約在台北市見面，結果鄭員卻將對方帶至公廁內，涉嫌性侵得逞。

    被害青少年事後返家，情緒出現明顯異常，家屬在多方打探和查問下，才知兒子遭受性侵害，被害人父親盛怒下，隨即向案發轄區的台北市警中正一分局報案。

    警方12日前往鄭員家中搜索和訊問，鄭員警訊中承認曾和被害者發生性關係，但表示雙方是在和意下進行，矢口否認有性侵情事，其餘則閉口不言。

    不過，警方在調查中，意外的在鄭員電腦中，查到多名未成年青少年與男童的不雅裸照，雙方還有互傳私密照的對話紀錄，顯示內情並不單純，鄭員可能有戀童情結。

    警方懷疑鄭男可能還涉及多起性侵害未成年男童事件，全案訊後先依涉嫌兒少性剝削將鄭姓警務員移送地檢署，全案另再行擴大偵辦中。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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