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    假的！低於市價4成網售民生物資 詐25人600萬元

    陳女被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    陳女被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    2023/03/31 15:46

    〔記者邱俊福／台北報導〕27歲陳姓女子涉嫌於臉書成立團購平台「姍姍雜貨舖」粉專，提供通訊軟體LINE連結，將民眾加入聊天群組後，刊登低於市價4成以上的衛生紙等民生物資，引誘民眾大量下單團購，並要求須全額匯款始出貨，結果陳女接單後，卻以需分批出貨為由，僅少量出貨給買家，最後以上游廠商捲款消失，謊稱無法出貨，致買家血本無歸。刑事局電信偵查大隊第一隊今宣布偵破，逮捕陳女送辦，初估至少有25人上當、財損達600萬元。

    警方調查，陳女過去曾因販售人頭帳戶，被依詐欺罪嫌送辦，目前獨自租屋在新北市新店區。去年8月起，陳女於臉書成立「姍姍雜貨舖」粉專，引誘民眾加入其提供的LINE連結，加入聊天群組，隨後便於聊天群組內刊登好市多衛生紙、金牌啤酒、幫寶適紙尿布等等民生用品團購訊息。

    陳女為吸引民眾下單，刊登的價格低於市價高達4成以上，例如好市多衛生紙一袋24包市價389元，賣240元。金牌啤酒一箱24瓶市價840元，則僅賣299元。

    許多民眾見價格低廉，紛紛下單，結果全額匯款給陳女後，陳女便以因貨量大，需分批出貨為由，僅陸續寄給少量貨品，隨後以「雙11檔期、過年前物流壅塞」或偽造物流出貨單等方式，讓被害人誤信貨品在運送途中等話術，拖延時間，企圖利用時間差累積訂單數量，最後向買家宣稱上游廠商捲款消失，自己也是受害者，導致無法出貨。

    受害人中，有名中盤商大量下單，花費200萬元進貨，卻僅收到約90萬元的貨品，財損110萬元最高。警方據報後追查，本月9日前往陳女位於新北市新店區的住處，將陳女逮捕，查扣犯案手機、金融存摺等贓證物，訊後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

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    陳女團購群組。（記者邱俊福翻攝）

    陳女團購群組。（記者邱俊福翻攝）

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