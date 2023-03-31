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    首頁　>　社會

    堅守交通崗位12年 東警人型立牌杜信譽功成身退下班囉！

    縣警局動員拆除由杜信擔任男主角拍攝的人型立牌。（記者陳賢義攝）

    縣警局動員拆除由杜信擔任男主角拍攝的人型立牌。（記者陳賢義攝）

    2023/03/31 12:19

    〔記者陳賢義／台東報導〕堅守維護交通崗位12年，現服職於大武鄉南興地磅站的杜信譽終於功成身退下班囉！縣警局今拆除最後一面人型立牌；杜信譽笑稱，當時拍攝人型立牌照時僅36歲，一頭烏髮，現已是白髮蒼蒼的中壯年人，而且警察制服早已汰舊換新，為了避免有「詐騙」之誤，縣警局幾經考量才會拆除換新，相信會有更優秀的學弟妹替補，為台東的交通安全再展續航力。

    開車行經省道，隨處可見路旁豎立著一面笑容可掬、相貌俊俏的員警人型一牌，提醒用路人小心慢駛，保護自己也保護他人，一眨眼時間「咻」一下就過去了，不但人型牌因長年風吹日曬雨淋龜裂斑駁，杜信譽也蛻變成一名滿頭白髮的中壯年人，但不變的是他為維護交通安全的初心。

    同事得知人型立牌將全面拆除，與杜信譽巧遇第一句話總是「小杜，終於可以下班囉！」杜信譽也忍不住大笑著說，為了避免讓民眾誤以為是「詐騙」，也該是下班的時候了。他說，拍攝當時他只有36歲，承辦交通業務，是所有承辦人中最年輕的，經舉薦只好硬著頭皮去，畢竟又不是什麼壞事，心中還暗自高興。

    縣警局今拆除位於東海岸台11線金尊段的最後一面人型立牌，還保留一面完整立牌要送給男主角作紀念，感謝杜信譽長年以來對維護交通安全所做的貢獻。杜信譽說，一晃眼10幾年就過去了，連警察制服都已換新，現在的他早已是白髮蒼蒼的中壯年人，確實是該下班了，相信之後會有更優秀的學弟妹來接替他的位置，希望屆時換了新的立牌，所有用路人仍應遵守交通規則，例如行經路口時一定要遵守號誌、閃光紅燈要停車，注意用路人的安全。

    杜信譽現已是滿頭白髮的中壯年人，不變的是他維護交通安全的初心。（記者陳賢義攝）

    杜信譽現已是滿頭白髮的中壯年人，不變的是他維護交通安全的初心。（記者陳賢義攝）

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