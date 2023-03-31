高雄鳳山轎車與機車對撞 機車騎士與乘客遭撞飛空中轉一圈墜地

高雄鳳山區發生轎車與機車對撞，2男被撞飛空中轉一圈落地，全身擦挫傷、腳踝骨折送醫。（讀者提供）

2023/03/31 09:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市王姓男子昨天深夜駕車經過鳳山區三商街與善志街口，與張姓與顏姓男子雙載機車發生交通事故，張男與顏男被撞飛後空中轉一圈落地，造成張男多處擦挫傷，顏男腳踝骨折、全身擦挫傷，警消漏夜協助送醫治療。

五甲派出所昨天深夜11時許接獲民眾報案，稱鳳山區三商街與善志街口發生交通事故，警方據報到場處理。

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警方調查，王姓男子（21歲）昨天深夜11時許駕駛自小客車，沿善志街西向東行經三商街，張姓男子（34歲）騎機車載顏姓男子（32歲），沿著三商街南向北行經善志街，雙方迎面發生對撞，自小客車車頭撞擊機車側身，並波及停放在路邊1輛自小客車，張男與後座顏男被撞飛後，空中轉一圈才落地，機車則向前滑行到民宅前，顯見車禍當時撞擊力道猛烈。

五甲派出所據報到場了解，王男原本與7、8位友人約好要到附近KTV唱歌，沒想到竟然發生車禍，7、8位友人分批到場關心，因站於路中妨害交通，警方現場制止勸導離去。

警方現場對3人實施酒測，均無酒駕情事，並通報救護車到場，王男並未受傷，協助張男、顏男2人送醫治療，張姓機車駕駛手部、腳部多處擦挫傷，顏男腳踝骨折、全身擦挫傷，所幸沒有生命危險。

由於該路口沒有紅綠燈，警方初步認定雙方行經路口未減速慢行、未注意前方車況，才會發生交通事故， 車禍肇事原因仍待進一步鑑定。

鳳山分局呼籲民眾駕車行至路口，應注意道路狀況並減速慢行，以維護自身及其他用路人安全。

車禍現場。（讀者提供）

車禍現場。（讀者提供）

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