為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄鳳山轎車與機車對撞 機車騎士與乘客遭撞飛空中轉一圈墜地

    高雄鳳山區發生轎車與機車對撞，2男被撞飛空中轉一圈落地，全身擦挫傷、腳踝骨折送醫。（讀者提供）

    高雄鳳山區發生轎車與機車對撞，2男被撞飛空中轉一圈落地，全身擦挫傷、腳踝骨折送醫。（讀者提供）

    2023/03/31 09:41

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市王姓男子昨天深夜駕車經過鳳山區三商街與善志街口，與張姓與顏姓男子雙載機車發生交通事故，張男與顏男被撞飛後空中轉一圈落地，造成張男多處擦挫傷，顏男腳踝骨折、全身擦挫傷，警消漏夜協助送醫治療。

    五甲派出所昨天深夜11時許接獲民眾報案，稱鳳山區三商街與善志街口發生交通事故，警方據報到場處理。

    警方調查，王姓男子（21歲）昨天深夜11時許駕駛自小客車，沿善志街西向東行經三商街，張姓男子（34歲）騎機車載顏姓男子（32歲），沿著三商街南向北行經善志街，雙方迎面發生對撞，自小客車車頭撞擊機車側身，並波及停放在路邊1輛自小客車，張男與後座顏男被撞飛後，空中轉一圈才落地，機車則向前滑行到民宅前，顯見車禍當時撞擊力道猛烈。

    五甲派出所據報到場了解，王男原本與7、8位友人約好要到附近KTV唱歌，沒想到竟然發生車禍，7、8位友人分批到場關心，因站於路中妨害交通，警方現場制止勸導離去。

    警方現場對3人實施酒測，均無酒駕情事，並通報救護車到場，王男並未受傷，協助張男、顏男2人送醫治療，張姓機車駕駛手部、腳部多處擦挫傷，顏男腳踝骨折、全身擦挫傷，所幸沒有生命危險。

    由於該路口沒有紅綠燈，警方初步認定雙方行經路口未減速慢行、未注意前方車況，才會發生交通事故， 車禍肇事原因仍待進一步鑑定。

    鳳山分局呼籲民眾駕車行至路口，應注意道路狀況並減速慢行，以維護自身及其他用路人安全。

    車禍現場。（讀者提供）

    車禍現場。（讀者提供）

    車禍現場。（讀者提供）

    車禍現場。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    天雨路滑閃野狗？ 澎湖轎車衝對向與娃娃車對撞2傷
    2023/03/29 20:31

    天雨路滑閃野狗？ 澎湖轎車衝對向與娃娃車對撞2傷
    台中東勢騎士深夜遭撞飛 墜10多公尺深谷送醫急救
    2023/03/10 00:48

    台中東勢騎士深夜遭撞飛 墜10多公尺深谷送醫急救

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    希臘火車對撞釀36死 警方逮捕站長
    2023/03/01 23:37

    希臘火車對撞釀36死 警方逮捕站長
    希臘火車對撞傷亡慘重 外交部：台商僑民均安
    2023/03/01 16:45

    希臘火車對撞傷亡慘重 外交部：台商僑民均安

    空調選購指標 兼顧清潔抑菌為首選
    北濱公路對撞1死5傷！野馬男載一家老小 竟酒駕逆向撞死人
    2023/02/11 21:20

    北濱公路對撞1死5傷！野馬男載一家老小 竟酒駕逆向撞死人
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播