「中醫博士」參選南投縣議員 王燕珠現金買票一審判3年8月

王燕珠競選期間打著中醫博士頭銜，在選區內掛了很多競選看板。（圖取自王燕珠臉書）

2023/03/30 19:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕9合1競選期間在選區大力宣傳「中醫博士參選縣議員」，南投縣縣議員第一選區候選人王燕珠，競選期間透過樁腳現金買票，選舉結果落選，她還被南投檢方起訴，南投地院審結今天下午宣判，將她依違反選罷法之交付賄賂罪，判刑3年8月，褫奪公權5年。

南投縣第一選區縣議員落選人王燕珠，是在競選期間即去年10月下旬某日晚間，以每票500元向莊姓民眾與其家人買票，另又透過莊姓民眾向吳、林二人買票；10月29日上午，再透過張劉姓樁腳向吳姓民眾買票。南投地檢署去年11月18日偵辦該賄選案，當晚即向南投地院聲押獲准。

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王燕珠後來被南投地檢署起訴，而在南投地院法官審理該賄選案期間，她矢口否認現金賄選，惟法官從證人的證詞和相關證物，法官認定王燕珠交付賄賂犯行明確。

法官在判決書中指出，王燕珠以買票方式圖謀當選縣議員，已破壞選舉制度公正與公平，而嚴重影響民主政治之運作，王參與的選舉層級為縣議員選舉，影響層面較廣，另審酌王的智識程度、家庭生活經濟情形及有賄選前科，分別判處有期徒刑3年8月，並宣告褫奪公權5年。

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