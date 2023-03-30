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    貨車司機酒駕撞車傷人吃罰單 法官認定車速過快、與酒駕無關撤罰

    黃男駕駛貨車於路口與轎車發生碰撞，貨車失控差點翻覆；轎車則車頭凹陷、引擎室冒煙，女駕駛受傷。 （民眾提供）

    黃男駕駛貨車於路口與轎車發生碰撞，貨車失控差點翻覆；轎車則車頭凹陷、引擎室冒煙，女駕駛受傷。 （民眾提供）

    2023/03/30 19:00

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕黃姓男子駕駛貨車於路口與轎車發生碰撞，轎車女駕駛受傷；警方測得黃男酒精呼氣值為0.18毫克，依公共危險罪嫌送辦並舉發「汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準肇事致人受傷」。黃男被罰鍰3萬3千元、吊扣駕照2年，不服提起行政訴訟，主張車禍肇因是他車速過快，與酒後駕車無關；法官調查後，認黃男主張應屬可採，判決處分撤銷。

    黃男去年1日凌晨3點多許，開貨車沿苗栗縣竹南鎮開元路西行，於行抵開元路與迎薰路口，與駕駛轎車沿迎薰路北行的紀姓女子發生碰撞。貨車左後方受轎車撞擊、失控差點翻覆，但也剷斷路旁電桿並差點撞進一旁豪宅；轎車則車頭凹陷、引擎室冒煙，駕駛紀女受傷。

    警方獲報到場，發現黃男的酒精呼氣值0.18毫克超過標準，將他依公共危險罪嫌送辦，並告發「汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準肇事致人受傷」，罰鍰3萬3千元、吊扣駕照2年。

    黃男不服提行政訴訟，主張車禍肇因是他車速過快，與酒後駕車無關，且他涉犯公共危險罪嫌的刑事部分，也獲苗栗地方檢察署認定罪嫌不足，為不起訴處分，聲明處分撤銷。

    法官調閱苗栗地檢署偵查黃男涉犯該案公共危險罪嫌偵結文書，確定檢方認黃男罪嫌不足，為不起訴處分。

    法官勘驗車禍發生過程的監視器影像，難認黃男駕駛貨車時有行車不穩，且於車禍事故發生後，尚可致力操控，在劇烈晃動中保持不翻車。

    法官再佐以該件道路交通事故調查報告，認為黃男駕駛貨車車速過快，且行經交岔路口未遵守行向「閃光黃燈」所示「車輛應減速接近，注意安全，小心通過」之規定而肇事。

    此外，法官審閱警方對黃男實施酒測後所做的「測試觀察紀錄表」，黃男於直線、平衡動作等測試，結果均無異狀，證明黃男未因飲酒而無法正常操控駕駛。

    法官認為，黃男的主張應屬可採，黃男被舉發「汽車駕駛人酒精濃度超過規定標準因而肇事致人受傷」認事用法，尚有違誤，判處撤銷。

    不過，判決書也指出，黃男是否有道交條例第35條第1項第1款「汽車駕駛人酒精濃度超過規定標準」行為，基於憲法五權分立原則，法院尚無權審究，宜由警察、監理機關依其職權自行決定作為。

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