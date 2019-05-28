員警酒測未全程錄影 酒駕肇事男竟逃過行政罰

2019-05-28 18:58

［記者鄭淑婷／桃園報導］吳姓男子2015年10月間因酒駕肇事，除了被依「刑法」公共危險罪送辦，還吃上一張罰單並被裁處吊扣駕照等；不過，吳男認為警方對他酒測時，並未依規定全程錄影，據此向桃園地院提起行政訴訟，法官認為警方舉發過程確實有行政程序上的瑕疵，判處吳男原處分撤銷，刑事部分則已判3月又20天有期徒刑。

吳姓男子於2015年10月23日下午5點多，欲將車子停在桃園市新屋區中正路旁時，不慎撞倒一名路過學生，警方抵達時發現吳男身上有濃厚酒味，吳男卻拒絕酒測，甚至一度嗆員警「憑什麼？法條呢」，後被警方壓制、上銬送到醫院強制抽血，到醫院後吳男態度才放軟，改口願意接受吹氣酒測，測得酒精濃度為0.75已超標，警方除依「刑法」公共危險罪將他移送法辦，另對他開出一張違反道路交通管理事件通知單，經桃園市政府交通事件裁決處裁處駕照扣繳、吊扣駕照24個月，並應參加道路交通安全講習。

吳男事後認為警方在醫院對他進行酒測時，並未依規定全程錄影，他申訴不成改向桃園地院提起行政訴訟；裁決所則主張裁罰有理，認為吳男當下拒測又同意受測，還刻意消極推諉測受時間，迫使警方將他送到醫院強制抽血，此外，吳男刑事部分也被判刑。

法官指出，依據法規規定，警方在對駕駛人進行酒測時應全程連續錄影，經勘驗現場光碟及承辦員警職務報告，承辦員警當時在現場處理事故，改由其他支援警力將吳男帶往醫院，酒測時僅由員警目視而無錄影，警方在舉發過程確實有行政程序上的瑕疵，判處吳男原處分撤銷。

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