覬覦移工仲介金飾現款 泰籍移工強盜殺人一審判無期徒刑

泰籍移工力瓦（中）覬覦張姓移工仲介金和現金，將其虐殺死亡強盜財物，南投地院判處無期徒刑。（資料照）

2023/03/30 16:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕泰國籍移工力瓦多次向張姓移工仲介借錢未還，又覬覦對方身上總是帶著10多萬現金及金項鍊，竟心生歹念，去年父親節深夜與張男討論還債事宜，綑綁張男手腳、口鼻、掐頸窒息致死，再強盜其現金和金飾，事後若無其事上班。南投地院今以強盜殺人罪，將力瓦判處無期徒刑，可上訴。

判決書指出，泰國移工力瓦在南投的工廠上班，與移工仲介張姓男子熟稔，他並多次向張男借錢，去年8月8日晚上11時許，他前往張男住處討論債務問題，覬覦其財物金飾已久，當晚臨時起意強盜殺人。

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力瓦持木棍毆打張男，接著將其綑綁在椅子，掐頸窒息死亡後，隨即取下張男身上的金項鍊、純金墜飾等金飾以及現金6萬元，凌晨若無其事地離開。張男的姊姊隔日上午去送早餐，才發現弟弟死亡。

力瓦將強盜的金項鍊等物變賣得款5萬元，並換了新的金項鍊1條，將贓款3萬元及新的金項鍊1條交給不知情的女友保管，其餘金飾等物則自行保管，並將餘款均花用殆盡。

力瓦在檢察官偵辦過程，及法院審理期間，都避重就輕只承認臨時起意強盜財物，但否認殺人，惟法官從法醫鑑定證詞、相關證人的證述和現場勘驗報告，認定力瓦臨時起意而強盜殺人犯行明確。審酌力瓦強盜殺人情節嚴重，判處無期徒刑。全案仍可上訴。

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