新北分署4月份拍賣 BMW116i、三重金店面都有賣

這次拍賣的標的中，有車齡剛滿10年的BMW自用小客車。（圖由新北分署提供）

2023/03/30 12:02

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署今年4月11日將舉辦拍賣會，拍賣標的包括1部BMW自用小客車、3檔實體股票、4式商標權，還有多達50筆土地、29個機械式車位、持分1/3的住宅及現出租做為漢堡店及丼飯店使用的金店面等。

新北分署指出，當日上午10時，將在新北分署12樓拍賣室以「喊價」方式拍賣板信、陽信及華泰等3家銀行的實體股票與4式商標權，最受矚目者為車齡剛滿10年的BMW自用小客車1部，該車輛為應姓男子所有，2012年8月份出廠，排氣量1598CC，型式為116i，行駛里程數18萬956公里。

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新北分署指出，應男因拒絕酒測及多起交通違規等被移送新北分署執行，執行人員去年12月7日在路邊停車格查封，拖回保管，查封時可正常發動，外觀大致良好，附鑰匙一副，拍賣日時前半個小時，於新北分署所在的行政院新莊聯合辦公大樓地下4樓停車場展示，供民眾檢視、察看。

新北分署並指出，本次拍賣不訂底價，原則由出價最高者買受，但在場的義務人或移送機關代理人認為所出最高價額不足，表示反對時，即不予拍定，將重新定期拍賣；另拍定人須當場刷信用卡，或以現金繳足價金，再由新北分署交付車輛，並應負擔相關的使用牌照稅、汽車燃料使用費及交通違規罰鍰等。

同日下午3時，將在同處所以「投標」方式拍賣不動產，最受矚目者為某開發環保有限公司所有坐落新北市三重區力行路1段89巷12號（全棟7樓）1樓的店面，其主建物連同陽台約11.34坪，公設約12.63坪，合計約24坪，臨近六合公園及三重交流道，現出租作為漢堡店及丼飯店使用，拍定後不點交，本次為第1次拍賣，底價2060萬元（每坪將近86萬元）。

另位於新北市板橋區懷仁街35巷4弄8號4樓（全棟4樓）的住宅，僅拍賣義務人的應有部分1/3，本次為第2次拍賣，底價240萬元，拍定後不點交；蘆洲區「吾愛吾家社區」內機械式停車位29個，分29標第4次拍賣，每一車位底價均降為42萬6000元，限該社區區分所有權人才可以買。此外，尚拍賣坐落板橋、永和、三重、蘆洲、樹林及五股等區土地達50筆之多。

這次拍賣的標的中，有坐落新北市三重區力行路1段89巷12號（全棟7樓）1樓的店面。（圖由新北分署提供）

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