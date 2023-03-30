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    首頁　>　社會

    台南莽男不滿被討債刺死女鄰 二審判無期徒刑

    警方在台南七股區一家雜貨店前逮捕坐在椅子上的殺人凶嫌王合同。（資料照，民眾提供）

    警方在台南七股區一家雜貨店前逮捕坐在椅子上的殺人凶嫌王合同。（資料照，民眾提供）

    2023/03/30 11:15

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市七股區男子王合同欠鄰居王姓女子錢財，又曾向王女借錢遭拒、也不滿王女向他索討欠款，竟萌生殺意，2022年4月11日下午，他在住家喝啤酒壯膽並拿小剪刀在住家附近等候，見王女下班回家，他上前攀詢被拒，王男氣得持剪刀刺死王女。今天高等法院台南分院維持一審原判、仍判凶嫌無期徒刑、褫奪公權終身，還可上訴。

    檢警調查指出，住在台南七股區的41歲男子王合同，先前有強盜、傷害犯行入獄服刑，於2019年10月出獄。他在七股住家時，曾向鄰居王姓女子借錢被拒；王女也向他索討欠款，他竟為此萌生殺意。

    2022年4月11日下午4點許，王男在住處先喝1罐啤酒壯膽，接著於下午4點50分，他帶著預藏的1把紗剪（即裁縫用的剪線小剪刀）在住家附近等王女下班。他看到王女出現時呼叫對方，未獲王女回應；王男再上前拍觸王女肩膀時，又被王女甩開。

    王合同為此不滿情緒升高，在盛怒之下，他從後方緊抓王女頭髮，左手持紗剪猛刺或割劃王女身體多處，還捅刺對方左頸部，刀子刺穿王女頸部總動脈，造成大出血。王女遭刺殺重創後逃入附近鄰居家，鄰居報案請救護車到場送醫，但王女仍因傷重，醫院在同日晚間7點許宣告不治。

    王合同行兇後並未逃跑，坐在附近雜貨店前等警方到場逮人。王男坦承殺人、還凶狠地說：「就是要她死」。

    檢方依殺人罪嫌起訴王男並痛指凶嫌先前曾拿刀械砍殺他人、員警未遂，也曾拿西瓜刀背或木棍傷害他人與其父，還不思反省，又因細故預謀拿紗剪虐殺女鄰居，視人命如草芥，使得王女丈夫及稚女痛失至親，天倫家庭夢碎，凶嫌在案發後毫無悛悔之意，請法官處以重刑，以昭炯戒。

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