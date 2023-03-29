為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3/29 今彩539頭獎開出3注！ 800萬獎落新北、台中、台南

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2023/03/29 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月29日）開獎的第112000075期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由台中市太平區中政里中平路99號1樓「錢多多彩券行」、新北市八里區中山路二段408號1樓「穩贏電腦彩券行」、台南市安南區北安路二段638號1樓「多金財彩券行」開出；第112000075期雙贏彩摃龜。

    第112000075期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、07、08、11、12、14、20、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共141注中獎，每注可得500元；肆獎共1468注中獎，每注可得100元。

    第112000075期今彩539中獎號碼為「16、32、36、37、39」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共132注中獎，每注可得2萬元；參獎共5110注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2135注中獎，每注可得50元。

    第112000075期39樂合彩中獎號碼為「16、32、36、37、39」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共141注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6876注中獎，每注可得1125元。

    第112000075期3星彩中獎號碼為「936」，正彩共44注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000075期4星彩中獎號碼為「2254」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英國男揚言「中獎會讓女兒笑不出來」 離奇死亡後彩券真中2.8億
    2023/03/27 14:24

    英國男揚言「中獎會讓女兒笑不出來」 離奇死亡後彩券真中2.8億
    忘了買彩券讓妻子生氣 澳男彌補過錯買2注爽中逾4000萬元
    2023/03/19 15:16

    忘了買彩券讓妻子生氣 澳男彌補過錯買2注爽中逾4000萬元

    香港豪門媳出走！華麗回歸八點檔！

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播