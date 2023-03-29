3/29 今彩539頭獎開出3注！ 800萬獎落新北、台中、台南

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/03/29 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月29日）開獎的第112000075期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由台中市太平區中政里中平路99號1樓「錢多多彩券行」、新北市八里區中山路二段408號1樓「穩贏電腦彩券行」、台南市安南區北安路二段638號1樓「多金財彩券行」開出；第112000075期雙贏彩摃龜。

第112000075期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、07、08、11、12、14、20、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共141注中獎，每注可得500元；肆獎共1468注中獎，每注可得100元。

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第112000075期今彩539中獎號碼為「16、32、36、37、39」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共132注中獎，每注可得2萬元；參獎共5110注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2135注中獎，每注可得50元。

第112000075期39樂合彩中獎號碼為「16、32、36、37、39」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共141注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6876注中獎，每注可得1125元。

第112000075期3星彩中獎號碼為「936」，正彩共44注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000075期4星彩中獎號碼為「2254」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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