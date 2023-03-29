外海浮屍藏黑數？ 高雄2月底就有越南女浮屍 疑偷渡與夫團聚夢碎

高雄二港口外海今年2月底就傳出越南籍女浮屍。（記者洪臣宏翻攝）

2023/03/29 16:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣中南部外海今傳出多具浮屍，海巡署發布新聞稿，指稱從3月初迄今，共找到16具遺體，其中2具已確認為越南籍男性。據悉，今年2月底，高雄外海就有一具越南籍女浮屍，該名女子曾是合法來台的外籍勞工，因逾期居留被遣返，她疑似為了與仍在台工作的越南籍丈夫團聚，冒險從越南偷渡來台，卻不幸命喪大海，目前檢方已會法醫完成解剖，待報告出爐後釐清死因。

據了解，該具女浮屍於今年2月26日出現在高雄第二港口燈塔外海1.4海哩處，港警發現後打撈通報，經透過遺體上的指紋比對，確認身分是越南籍陳姓女子（32歲）；陳女曾是合法來台工作的外籍勞工，但因居留逾期，被移民署查獲後遣送回國。

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由於陳女的越南籍丈夫目前仍在台工作，陳女疑似為了來台與丈夫團聚，險從越南偷渡來台，卻不幸命喪高雄外海；相關單位通知陳女丈夫指認後，陳女丈夫表示不清楚老婆為何又會來台灣，但他對死因沒有疑義，目前遣體已發還家屬處理後事。

但為求慎重，陳女遺體發還前，檢方已會同法醫進行相驗、解剖，經初步相驗，並沒有發現陳女身上有明顯外傷，暫時無法判斷死因為何，須待解剖報告出爐後才知道具體死因；至於是否與中南部外海16具浮屍案有所關係，仍待相關單位進一步調查釐清。

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