鳳凰颱風+東北季風襲台！11/11停班課一次看 16縣市宣布了

鳳凰颱風外圍環流已與東北季風共伴影響台灣，北部、東半部多地風大雨大。（資料照）

首次上稿 18:21

更新時間 20:53

正逐步脫離菲律賓呂宋島的鳳凰颱風，目前正在南海重整結構，北轉朝台灣前進，其外圍環流已與東北季風共伴影響台灣，北部、東半部多地風大雨大。中央氣象署已於今天傍晚發布海上颱風警報，預計明天（11日）上午會發布陸上颱風警報，各界都相當關心週二是否會停班停課，本報將整理各縣市停班課消息，讓讀者快速掌握相關資訊。

請繼續往下閱讀...

台北市

士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里；北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里停班、停課

其他地區正常上班、上課

新北市

瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區停班、停課

其他地區正常上班、上課

基隆市

正常上班、上課

桃園市

全市停班、停課

新竹縣

正常上班、上課

宜蘭縣

全縣停班、停課

花蓮縣

全縣停班、停課

新竹市

正常上班、上課

苗栗縣

正常上班、上課

台中市

正常上班、上課

南投縣

未達停班課標準。

彰化縣

正常上班、上課

雲林縣

正常上班、上課

嘉義縣

未達停班課標準。

嘉義市

未達停班課標準。

台南市

正常上班、上課

高雄市

未達停班課標準。

屏東縣

未達停班課標準。

台東縣

正常上班、上課

澎湖縣

全縣停班、停課

金門縣

正常上班、上課

連江縣

未達停班課標準。

詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法