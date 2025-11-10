鳳凰颱風共伴引豪雨 11/10交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

今天鳳凰颱風外圍及共伴效應逐漸增強，北部及東半部降雨加劇。（圖擷自中央氣象署網站）

今天（10日）鳳凰颱風外圍及共伴效應逐漸增強，北部及東半部降雨加劇，南部地區及中部山區降雨亦逐漸明顯；馬太鞍溪堰塞湖警戒上午7時提升為紅色警戒，花蓮縣府已宣布光復鄉今天停止上班、上課。本報為讀者整理全台各地交通及活動異動、景點關閉等資訊。

●交通異動

《台9線馬太鞍溪便道警戒》「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」警戒，視水情隨時緊急封閉。

《嘉義阿里山林鐵停駛》嘉義往阿里山列車11/11~11/13預警性停駛。

●景點關閉

《台中武陵、福壽山休園》武陵農場、福壽山農場11/11下午2時起休園。

《宜蘭龜山島封島5天》宜蘭縣龜山島11/9至11/13封島5天。

《宜蘭太平山預警性休園》宜蘭縣太平山國家森林遊樂區10日下午2時起預警性休園。

《台東森林育樂場域、林步道封閉》林業保育署台東分署轄管森林育樂場域及林道自10日17時起預警性封閉。

《屏東北大武山、浸水營國家步道關閉》北大武山國家步道、浸水營國家步道西段10日中午12時起預警性關閉。

