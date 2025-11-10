登柏林自由會議！蔡英文揭歐亞威權「同一招」 交戰規則已改變

前總統蔡英文應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說指出，現在是民主國家彼此連結、調整策略的重要時刻，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」。（圖擷取自Berlin Freedom Conference直播畫面）

前總統蔡英文應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說指出，威權政體在歐洲與亞洲使用的手段很相似，現在正是民主國家彼此連結、調整策略的重要時刻，交戰的規則已改變，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」，民主國家必須加深安全合作，建立溝通與資訊共享的機制，唯有團結一致，民主陣線才不易被擊破。

蔡英文表示，出席第一屆柏林自由會議（Berlin Freedom Conference）是莫大榮幸，感謝Axel Springer自由基金會、柏林觀光局（visitBerlin），以及世界自由大會（World Liberty Congress）邀請她出席演講，同時感謝柏林市長魏格納（Kai Wegner）的熱情款待，相隔近15年再次踏上德國的土地，與這麼多志同道合、堅守民主價值的朋友們相聚，令她深受鼓舞。

蔡英文指出，「柏林自由週」紀念1989年11月9日柏林圍牆的倒塌，至今這段歷史依然是民主戰勝威權最鮮明的象徵，蘇聯解體是歷史上一大轉捩點，讓自由在東歐及更廣大的地區綻放，台灣也受此激勵努力邁向民主世界，從數十年的威權統治，堅持不懈地走向1996年首次總統直選，開啟了民主鞏固的時代，如今被公認為全球最自由、最有活力的民主國家之一。

蔡英文說，慶祝民主進展的同時，我們必須正視民主所面臨的威脅變得前所未有的嚴峻。俄羅斯入侵烏克蘭的威脅仍在擴大，不僅入侵他國領空，還破壞海底電纜等關鍵基礎設施。威權政體在歐洲與亞洲使用的手段也很相似，台灣近年面對的認知作戰與資訊操弄，最終也出現在歐洲，這些攻擊往往隱蔽難辨，卻對民主社會造成深遠傷害，包括假訊息、網軍、媒體滲透，並因AI技術進步突破語言障礙，威權者利用民主社會的開放性，干預選舉、製造分裂、削弱人民對政府與民主制度的信任。

蔡英文強調，現在，正是民主國家彼此連結、調整策略、確保國家安全與繁榮的重要時刻，交戰的規則已改變，我們的集體策略也必須隨之演進，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」。在台灣，我們深知什麼是韌性，也深知那些試圖利用民主缺陷之人所帶來的危險，如今，我們幾乎每天都面臨更強烈的威脅與恫嚇。

蔡英文提到，我們的鄰居認為透過持續的影響行動、灰色地帶作為與軍事演習，可以讓台灣人陷入恐懼或麻木，但事實恰恰相反，台灣人民將這些挑戰化為養分，鍛鍊出更強的韌性，這份韌性，讓我們守護了選舉、度過疫情、抵禦資訊操弄，對台灣而言，韌性有許多面向，從個人到集體，從經濟到國防。她強調，「民主國家間必須加深安全合作，建立溝通與資訊共享機制，唯有團結一致，民主陣線才不易被擊破。」

蔡英文指出，台灣在多面向積極強化韌性，特別在國防投資持續加碼，她在總統8年任內增加逾80%國防預算、年均成長近8%，現任總統賴清德也持續依安全需求增加投入，除了傳統戰力，也大幅投資不對稱戰力、強化關鍵基礎設施安全與韌性，並效法歐洲設立「全民防衛動員署」，加強後備部隊訓練及全社會防衛韌性，同時強化數位基礎建設抵禦網路威脅，並與公民社會協作對抗資訊操弄。

蔡英文強調，透過策略夥伴關係，台灣建立了可貢獻全球供應鏈安全的生態系，尤其在半導體領域，台灣高科技產業已成全球經濟不可或缺的一環，在AI定義力量的新時代，台灣晶片產業更是全球繁榮基石。這些努力，讓台灣在威脅之下更能自立自強，也展現我們願意分享經驗、承擔責任，並珍惜安全夥伴支持。

蔡英文表示，我們所做的一切，不僅為了守護家園，更是為了區域穩定與全球民主的安全，區域的穩定和全球的安全是共同責任，需要共同努力。無論距離遠近，志同道合的國家都能以行動與聲音，為印太地區的和平與穩定發聲，「明確且一致地支持台灣安全，本身就是對威權擴張的一種有效嚇阻。」

蔡英文說，今天，台灣站在民主防線的最前線，但明天，任何國家都可能面臨同樣挑戰，加強合作、強化防衛應成所有民主國家共同優先事項，唯有如此，才能確保安全與民主生活方式得以世代延續，希望「柏林自由週」能引領建立更堅實、更團結的國際民主共同體，台灣及所有共享自由與民主價值的夥伴，將在確保民主長存的努力中扮演關鍵角色。

前總統蔡英文應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說指出，現在是民主國家彼此連結、調整策略的重要時刻，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」。（圖擷取自Berlin Freedom Conference直播畫面）

