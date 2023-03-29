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    首頁　>　社會

    詐領6千多元餐費變貪污罪判刑 海軍上校下場曝

    海軍前上校郭恒為任職期間涉嫌詐騙餐費6千多元，高等法院考量他有悔意，加上金額不高，今依貪污治罪條例的「利用職務詐取財物罪」判刑2年、褫奪公權2年，緩刑5年、犯罪所得6117元沒收，支付公庫10萬元，免入獄，可上訴。（記者楊國文攝）

    海軍前上校郭恒為任職期間涉嫌詐騙餐費6千多元，高等法院考量他有悔意，加上金額不高，今依貪污治罪條例的「利用職務詐取財物罪」判刑2年、褫奪公權2年，緩刑5年、犯罪所得6117元沒收，支付公庫10萬元，免入獄，可上訴。（記者楊國文攝）

    2023/03/29 12:10

    〔記者楊國文／台北報導〕海軍通信系統指揮部前上校指揮官郭恒為，任職期間涉嫌拿同仁用餐發票報帳核銷，詐領6117元主官事務費，高等法院認定郭有悔意，今依貪污治罪條例的「利用職務機會詐取財物罪」，將他判刑2年、褫奪公權2年，緩刑5年，犯罪所得6117元沒收，並應支付公庫10萬元，免入獄。還可上訴。

    台北地檢署起訴指出，2019年5月7日，郭男與同事到宜蘭一家牛排館聚會用餐，消費4797元，結帳時大家各付各的，郭男卻把發票拿去報帳，核銷主官事務費。

    同年9月5日，郭男的單位訂購一家麵店的外送晚餐，同仁各自給付餐費，消費1320元，郭男也拿去報公帳，因而被檢舉，檢方將他以貪污犯被告偵辦。

    郭男應訊辯稱，有時公用項目花費沒有發票、有時忘了拿發票，所以才會拿跟同事用餐發票報帳，強調報帳所得都用做公用，絕無中飽私囊。但檢方不採信，認為他詐領6117元主官事務費，將他起訴。

    台北地院審理認定郭男詐領公款犯行明確，考量貪污的不法所得低於5萬元可減刑，判2年徒刑並褫奪公權2年。郭男不服，上訴高等法院。

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