涉詐領菸捐464萬元 戒菸治療管理中心協同主持人等人起訴

台北地檢署。（資料照）

2022/12/30 12:21

〔記者王定傳／台北報導〕因衛生福利部國健署採購案而成立的戒菸治療管理中心協同主持人賴志冠、執行秘書陳毖瑤、組長劉明達，涉嫌以人頭及不實發票向台灣家醫學會、台灣流病學會詐領菸捐高達464萬餘元，用以支付賴志冠私帳，另外，國健署健康教育及菸害防治組二科技正黃國賓，被查出在一起採購案時涉嫌放水，台北地檢署今依刑法業務侵占等罪嫌起訴賴志冠等14人，並依違反貪污治罪條例圖利罪等罪嫌起訴黃國賓。

檢方調查，國健署因辦理「醫事機構戒菸服務專案管理與加強實地查核計畫」採購案，而成立戒菸治療管理中心，怎料，該中心主持人賴志冠、執行秘書陳毖瑤、組長劉明達3人，竟涉嫌以「假交易發票」、「人頭薪資帳戶」詐領菸捐464萬餘元，作為賴志冠以私人名義出國參加、與戒菸查核計畫無關的醫學會議所需發票、飯店住宿費用，與規定不符的戒菸治療管理中心協同主持人薪資、翻譯等私帳。

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檢方還發現，2017年間，健署健康教育及菸害防治組二科技正黃國賓，在辦理一項採購案時，涉嫌驗收不實，檢方因此依圖利罪嫌將他起訴，同時也依刑法業務侵占、偽造文書及違反商業會計法起訴賴志冠等14人。

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